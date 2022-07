Defekte Pumpe repariert: Wasserzapfstelle an der Hangweide wieder in Betrieb

Seit einiger Zeit war die Wasserzapfstelle an der Hangweide außer Betrieb, weil die defekte Pumpe – wegen Lieferengpässen – nicht repariert werden konnte.

Nun ist die Wasserentnahmestelle für Landwirte wieder in Betrieb, wie der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in einem Facebook-Beitrag und auf der Fotoplattform Instagram mitgeteilt hat. Die neue Pumpe wurde am Dienstag installiert.

Wasserpumpe auf dem Diakonie-Spielplatz war auch defekt

Ein ähnliches Problem hatte die Gemeinde vergangenes Jahr auch auf dem Spielplatz im Schlosspark der Diakonie. Wie bereits berichtet, war auch damals die Wasserpumpe defekt – und coronabedingt konnte die erforderliche Steuerungsplatine nicht geliefert werden.