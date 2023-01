Der Secondhand-Laden in Kernen hatte nie zuvor so wenig Kundschaft

Als „Saure-Gurken-Zeit“ bezeichnet Andrea Reit den aktuellen Stand der Dinge leicht ironisch, doch zum Lachen ist ihr eigentlich gar nicht zumute: „Im Moment ist es schwierig.“ Die Inhaberin des Secondhand-Geschäftes in der Waiblinger Straße in Rommelshausen geht gerade durch den umsatzschwächsten Monat, seit sie den Laden vor sieben Jahren eröffnet hat. So wenig sei noch nie los gewesen, maximal drei kaufende Kunden am Tag zählt die Inhaberin derzeit.

Dass im Dezember und im Januar weniger los ist, sei prinzipiell gar nicht so ungewöhnlich. In den Wintermonaten kaufen nie viele Kunden bei ihr ein, berichtet Andrea Reit, die Hochzeit starte erst wieder im März, „wenn die Sommersachen gekauft werden“. Trotzdem sei eine solche Flaute ungewöhnlich - selbst für den Januar. Aber woran liegt das? Andrea Reit vermag darauf keine Antwort zu geben, doch sie vermutet: „Die Menschen können nicht einschätzen, was an Kosten auf sie zukommt.“ Hohe Ausgaben beim Einkauf von Lebensmitteln sind mittlerweile zwar berechenbarer als zu Beginn der Inflation, doch für viele steht die große Nachzahlung der Stromkosten noch aus. „Und wo sparen die Menschen als Erstes? Kleidung“, sagt die Inhaberin. Da ziehe die ein oder andere Person die Jacke doch noch ein Jahr länger an, um das Geld in dieser Zeit beiseitezulegen, ist ihre Vermutung.

Andrea Reit ließ die Heizung aus, denn sie weiß nicht, wie teuer es werden wird

Andrea Reit lebt für den kleinen Laden in Rommelshausen - von den Einnahmen finanziert sie ihr gesamtes Leben. Umso wichtiger ist für sie, dass die Kaufkraft der Kunden wieder zunimmt. Kauft niemand bei ihr ein, kann sie selbst weniger zurücklegen. Auch Andrea Reit wartet noch auf die Energiekosten-Abrechnung: „Ich weiß nicht, auf was ich mich einstellen soll.“ Lange Zeit habe sie nicht einmal die Heizung laufenlassen und saß in dicker Winterkleidung in ihrem Laden. Einen Pelzmantel habe sie getragen, sogar Handschuhe benötigte sie, um nicht zu frieren. Dass sie nicht heizte, wirkte sich auch auf ihre Kundschaft aus, die sich den Gang in die Umkleidekabine lieber ersparte. Reits Lösung: Sie hat die Kleidung in Tüten verpackt und zur Anprobe in den eigenen vier Wänden mitgegeben.

Das hatte sich schon in der Corona-Zeit bewährt, als sie ihren Laden schließen musste. Viele ihrer Stammkunden kennt die Inhaberin und stellte ihnen so, je nach Geschmack und nach Bedarf, ein Paket mit Kleidung zusammen.

Dass sich die Situation wieder erholt, davon ist Andrea Reit überzeugt. So sei das nach der Corona-Schließzeit schließlich auch gewesen. „Das wird auch wieder werden.“

Kunden geben mehr Kleidung ab, als sie einkaufen

Zumindest im Ankauf von Kleidung geht die Kundenanzahl wieder in die richtige Richtung. „Es gibt viele neue Kunden, die Sachen abgeben wollen“, berichtet die Inhaberin. Mindestens zwei Personen stellten derzeit am Tag Anfragen bezüglich der Abgabe von Kleidung, die sie selbst nicht mehr nutzen. Einige von ihnen muss Andrea Reit jedoch enttäuschen, denn die Kapazität, alles anzunehmen, hat sie schlichtweg nicht.

Ein prall gefüllter, pinker Ordner, in dem die Besitzerin die Daten aller Kunden und der Kleidung, die sie abgegeben haben, festhält, platzt fast aus allen Nähten. Doch nur so kann sie nachvollziehen, wer ihr Hosen, Jacken oder Schuhe gebracht hat - um im Nachhinein auch den finanziellen Anteil auszahlen zu können.

Bei der Auswahl der Artikel, die später auf der Verkaufsfläche landen, kommt es auf verschiedene Dinge an, am wichtigsten aber ist, dass das Kleidungsstück in guter Verfassung ist. Ein „verwaschenes 15-Euro-Shirt“ wäre eher etwas für den Flohmarkt als für ihren Laden, sagt Andrea Reit. Bei ihr gibt es vor allem Unikate, Einzelstücke, in denen sie etwas Besonderes sieht. Die können dann schon einmal etwas mehr kosten als auf besagtem Flohmarkt.

Wer bei Andrea Reit einkauft, bekommt allerdings weit mehr als nur hochwertige Secondhand-Ware. Für sie ist der Laden in der Waiblinger Straße zur „Begegnungsstätte“ geworden. Den Großteil ihrer Kunden kennt sie persönlich, vor allem Frauen kommen zu ihr, stöberten, probierten gemeinsam mit Freundinnen Kleidung an und „lassen ihre Sorgen los“. Dieser Kundenkontakt halte sie lebendig, sagt Andrea Reit.