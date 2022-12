Der Winterdienst ist vorbereitet: Wer in Kernen sonst noch Schnee schippen muss

Jetzt, ein paar Tage vor Weihnachten, ist er da, der Winter, mit seinen kalten Nächten und glatten Straßen. Für den Betriebshof Kernen bedeutet die eisige Jahreszeit: Winterdienst. Maschinen werden geprüft, Einsätze geplant und die Wettervorhersage täglich kontrolliert, teilt der Betriebshof mit. Dafür stehen diesen Winter zwei große Räumfahrzeuge und zwei Schlepper bereit. „Es werden elf Mitarbeiter pro Bereitschaftsdienst eingesetzt.“ Im Gegensatz zu Betrieben, die unter dem allgemeinen Personalmangel leiden, ist der Betriebshof bis jetzt gut aufgestellt – „sollten keine Krankheitsfälle auftreten“.

Streugut ist reichlich vorhanden

Über 60 Kubikmeter Splitt und 60 Tonnen Salz verfügt der Hof im internen Lager. Sollte das nicht reichen, kann der Winterdienst auf weitere 130 Tonnen Streusalz aus einem externen Lager zurückgreifen. Wie viel davon in diesem Winter verwendet werden muss, ist kaum absehbar. Die aktuellen Vorhersagen stehen allerdings ganz auf Schnee für Mittwoch, 14. Dezember (Stand: Dienstagabend).

Doch der Winterdienst mit seinen Fußtrupps und Einsatzfahrzeugen ist nicht alleine dafür zuständig, die Wege zu räumen, wenn es draußen geschneit hat – auch Hausbesitzer und Mieter müssen dafür sorgen, dass „bei Eis und Schnee die Rutschgefahr auf den Gehwegen und Zufahrten zu ihrem Grundstück beseitigt ist“, so die Gemeinde. „Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.30 Uhr geräumt und gestreut sein, die Pflicht endet um 21 Uhr.“

Doch wie kann der Gehweg schnell geräumt werden und das nach Möglichkeit umweltschonend? „Salz oder sonstige auftauende Stoffe dürfen nicht gestreut werden“, so steht es in der Gemeindeverordnung, denn Streusalze schaden der Umwelt. Lediglich „wenn Glätte nicht auf andere zumutbare Weise beseitigt werden kann“, sei es in Ordnung, Salz zu verwenden. Stattdessen empfiehlt die Gemeinde Sand, Splitt oder sogar Asche. In jedem Fall empfehle sich vor der Anwendung der Streumittel erst einmal das klassische Schneeschieben – allerdings nicht auf die Straße. Das behindere den Winterdienst, so der Betriebshof.