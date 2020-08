Die Werkstattmitarbeiter der Diakonie Stetten müssen sich auf Lohnausfälle gefasst machen. Das hat unsere Zeitung Ende Juli in einem Artikel über die erste Corona-Bilanz der Diakonie Stetten berichtet. Daraufhin hat sich einer der betroffenen Mitarbeiter an die Redaktion gewendet. Der Mann mit Behinderung hatte durch unseren Bericht erfahren, dass sein Lohn möglicherweise gekürzt wird, sagt er am Telefon. Mit Namen will er hier nicht erscheinen. Die Diakonie bedauert den Vorfall – und