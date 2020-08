Seit Montag wird in der Karlstraße gebaut. Hintergrund ist die Umgestaltung der beiden Bushaltestellen, die barrierefrei ausgebaut werden. Aktuell befindet sich die Bushaltestelle in Richtung Fellbach im Umbau. Bisher läuft alles nach Plan, berichtet Ralf Bulling, Sachgebietsleiter Tiefbau. Lediglich die Busspur ist gesperrt, für vorbeifahrende Fahrzeuge sei die Straße noch breit genug. Stau in der Ortsmitte und Ausweichverkehr auf andere Straßen hat Bulling daher nicht feststellen können.