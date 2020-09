Sie leben in Wohnwagen, heute hier und morgen da. Ihre Mission: Menschen unterhalten. Schon die Kleinsten in der Familie Nock treten als Clowns und Artisten auf. Sie sind Zirkusleute, Akrobaten, fahrendes Volk, auch wenn sie immer wieder auf ein Grundstück in Kernen zurückkehren. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Nocks keine einzige Vorstellung gegeben. Sie sind deshalb in schwere finanzielle Nöte geraten. An diesem Freitag wagen sie in Weinstadt endlich die Rückkehr in die