In Kernen werden am Mittwoch, 8. März, Teile des öffentlichen Dienstes bestreikt. Darunter fallen die Schulkindbetreuung an der Haldenschule, an der Karl-Mauch-Schule und die Kleinkindbetreuung im Mehrgenerationenhaus in der Seestraße. Darüber hinaus werden der Gemeinde zufolge Teile des Betriebshofes bestreikt.