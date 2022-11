Digitales Lernen in Kernen: Rumold-Realschule bekommt interaktive Tafeln

Mit dem Digitalpakt haben Bund und Länder bereits im Jahr 2019 beschlossen, fünf Milliarden Euro für Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde Kernen erhält davon laut Gemeinderatsvorlage 261.900 Euro. Doch das reicht nicht aus. Die Kommune müsse Eigenmittel in ähnlicher Höhe der Förderung aufbringen, teilte Haupt- und Personalamtsleiterin Eleonore Ihring in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Die Ausstattung der Rumold-Realschule mit interaktiven Digitaltafeln, wie es sie beispielsweise schon in Weinstadt gibt, kostet die Gemeinde nun 240.698,59 Euro – immerhin 1,6 Prozent weniger, als zuvor in einer Kostenschätzung ermittelt.

Die „Vergabe der interaktiven Medienausstattung der Klassenzimmer an der Rumold-Realschule und PCs in den Fachräumen“ wird von der Rottenburger Firma Mulitmedia Service GmbH ausgeführt. Die Lieferung der Digitaltafeln geschieht laut Eleonore Ihring „Stück für Stück“ und habe bereits begonnen.

Gemeinde spricht von einem Investitionsstau

Durch die pandemiebedingten Schließungen von Schulen und Kitas sei der Bedarf an Medienkompetenz bei Kindern noch deutlicher geworden – auch in Kernen. „Die Volumen der Förderprogramme verdeutlichen, dass nicht nur in der Gemeinde Kernen ein Investitionsstau in diesem Bereich vorhanden ist“, schreibt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage.

Und nicht nur die Realschulen sollen mit digitalen Tafeln ausgestattet werden. Auch die Grundschulen sollen digitalisiert werden. Die Ausschreibung für diesen Auftrag blieb bisher jedoch erfolglos. Denn die Gemeinde erhielt eigenen Angaben zufolge lediglich ein einziges Angebot, das zu hoch gewesen sei. 247.645,57 Euro hätten aufgebracht werden müssen – 30 Prozent über dem Preis, der zuvor in einer Kostenschätzung berechnet worden war. Nun soll die Ausschreibung für die Ausstattung der Grundschulen angepasst werden und in die zweite Runde gehen. Die Abläufe verzögern sich diesbezüglich allerdings nun um mehrere Wochen.

Auch wenn die Digitalisierung der Schulen in Kernen mit hohen Ausgaben verbunden ist, stößt der Beschluss der Auftragsvergabe größtenteils auf Zustimmung im Kernener Gremium. Vor dem Hintergrund der steigenden Energiekosten wies Gemeinderätin Corinna Konzmann (Parteifreies Bündnis) allerdings darauf hin, dass der Stromverbrauch durch die Digitalisierung der Klassenzimmer angekurbelt werden würde. Messungen, inwiefern sich der Gebrauch der Geräte auf den Gesamtverbrauch der Schule auswirke, gebe es derzeit jedoch noch nicht, entgegnete Eleonore Ihring.

Darüber hinaus stellte sich in der Sitzung die Frage nach der Schulung für Lehrkräfte. „Das Landesmedienzentrum hat darauf hingewiesen, dass es Schulungen anbietet, wenn Schulen Hilfe benötigen“, so die Amtsleiterin. Zusätzlich zum Digitalpakt, dessen Fördermittel für Maßnahmen zwischen 2019 und 2024 gelten, hat die Gemeinde weitere Mittel aus drei Zusatzprogrammen erhalten. Darunter: 24.807 Euro für das Programm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ und 65.667 Euro im Förderprogramm „Sofortausstattung“. Im dritten Programm „Administration“ können bis zu 23.527 Euro beantragt werden.