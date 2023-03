DKMS-Typisierung in Kernen: TV Stetten startet Aktion gegen Blutkrebs am 5. März

Unter dem Motto „TV Stetten gegen Blutkrebs“ und "Gemeinsam Blutkrebs ins Aus kicken" hat die Fußballabteilung des Kernener Sportvereins gemeinsam mit der DKMS, einer gemeinnützigen Organisation, die bundesweit für den Aufbau der Datenbank für Stammzellenspender verantwortlich ist, eine Typisierungsaktion ins Leben gerufen.

„Auch im Kampf gegen Blutkrebs können wir als Team viel bewegen“

„Wir wissen, was es bedeutet, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen und Zusammenhalt zu zeigen“, schreibt der Verein unter anderem im Kernener Mitteilungsblatt, aber auch auf der Fotoplattform Instagram. „Auch im Kampf gegen Blutkrebs können wir als Team viel bewegen.“

Keine Anmeldung nötig

Am Sonntag, 5. März, findet die Registrierungsaktion von 12 bis 17 Uhr Am Sportplatz 4, 71394 Stetten, statt. Für die Typisierung ist keine Anmeldung nötig. Spendenwillige können am Sonntag einfach vorbeikommen, ein Formular ausfüllen und mit einem Wattestäbchen eine Speichelprobe entnehmen lassen.

Auch der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch unterstützt die Aktion. Auf seiner Facebookseite veröffentlicht er dazu einen Beitrag und schreibt: „Eine tolle Aktion des TV Stetten! Werde auch Du StammzellenspenderIn! Herzlichen Dank dafür!“