DLRG Kernen verleiht höchstes Abzeichen in Gold mit Brillant

Am vergangenen Samstag (25. März) fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Kernen statt. Die Erste Vorsitzende Britta Bartle ehrte viele langjährige Mitglieder mit dem Mitgliedsehrenzeichen in Bronze für 10 Jahre Mitgliedschaft.

Darunter sind dem Verein zufolge: Christian Spießberger, Nicole Schwer, Yana Gielnik, Adrienne Riek, Svenja Bauer, Eliana Kohl, Katharina Schrag, Jakob Feuerstein, Jeanette Scheible, Fabian Wurster, Robin Müller, Jette Erb, Nele Erb, Corina Erb, Wulf-Rüdiger Kless und Silber für 25 Jahre: Tina Gutzeit, Christina Herbrich. Silber gab es nach 40 Jahren Mitgliedschaft für Daniel Erb, Alexandra Hittmann.

Zehn Jahre Ehrenamt wurden geehrt

Darüber hinaus gab es das Verdienstzeichen in Silber für mindestens zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für Silvia Mayer, Alena Sommer, Dennis Bahr und Katrin Decaro. Das Verdienstzeichen in Gold für 20 Jahre gab es für Anke Laux, Katrin Einhorn, Marco Wahl, Alexander Bartle und Christian Rupp.

"Gold mit Brillant" für Joachim Bahr

Eine besondere Auszeichnung, die höchste der DLRG, das Verdienstzeichen in Gold mit Brillant, wurde Joachim Bahr verliehen. „Diese Auszeichnung wird für mindestens 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit vergeben“, so der Verein. Joachim Bahr ist seit 1974 Mitglied, war von 1976 bis 1987 in der Ortsgruppe Rendsburg aktiv im Vorstand und als Trainer.

Dann kam er berufsbedingt ins Schwabenländle. Ab 1989 war er dann im Vorstand der Ortsgruppe Kernen als Leiter Ausbildung/Einsatz und auch einige Jahre als Erster Vorsitzender tätig. Auch nach einem vierjährigen Auslandsaufenthalt habe er den Weg zurück nach Kernen gefunden. „Bis heute ist er aktiv als Trainer verschiedenster Gruppen montags im Römer Bad anzutreffen.“ Im Jugendvorstand gab es einige Veränderungen: Neue Jugendleiterin ist Maren Groner.