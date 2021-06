In einem Aufwasch hat Kernen gleich drei neue öffentliche E-Ladestationen bekommen: An den drei Wallboxen, die jetzt am Bürgerhaus in Rommelshausen, am Parkplatz Weinstraße und der Klosterstraße in Stetten aufgestellt worden sind, können gleichzeitig jeweils zwei Autos geladen werden.

Der Strom kommt vom Remstalwerk, die Ladestationen können aber auch mit Tankkarten von verschiedenen anderen Anbietern im Verbund „Ladenetz.de“ oder mit EC-Karte in Betrieb genommen