Ehrenamtliche Hilfsaktion: Spenden aus Kernen für Erdbebenopfer in der Türkei

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist auch in Kernen die Hilfsbereitschaft groß. So hat eine Gruppe aus Ehrenamtlichen innerhalb eines Tages eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer ins Leben gerufen. Die Spenden wurden am Dienstag von 9 Uhr bis 19 Uhr entgegengenommen, bis 23 Uhr sortiert und am Mittwoch mit einem privat organisierten Sprinter nach Aalen gebracht.

Spendenwillige mussten weggeschickt werden

„Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß“, sagt Remziye Can, eine der ehrenamtlichen Helferinnen. Das bestätigt auch Yeliz Akdeniz. „Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass die Lkw so schnell voll werden“, sagt sie. Die Initiatorin Derya Gömleksiz fasst es zusammen: „Wir wurden überwältigt.“ Auch hätten sie einige Spendenwillige wegschicken müssen, weil sie keine Kapazitäten mehr gehabt haben, berichtet ihre Mutter Diana Gömleksiz.

Dennoch sind die Frauen mit ihrer Leistung zufrieden. Dafür, dass sie nur einen „Facebook-Post abgesetzt“ und nur in den sozialen Netzwerken auf ihre Aktion aufmerksam gemacht haben, haben sie den Stein ins Rollen gebracht, findet Sandra Seeger.

Lager für die Hilfsaktion kostenlos zur Verfügung gestellt

Die gesammelten Spenden an Kleidungsstücken, Schuhen, Decken und Hygieneartikeln wurden in dem Lager der Werkstatt „S Projekt“ in der Tulpenstraße, das Anna Spampinato und ihr Partner für die Aktion kostenlos zur Verfügung gestellt haben, sorgfältig durchsortiert. Anschließend wurden die Kartons verpackt und sowohl auf Türkisch als auch auf Deutsch beschriftet.

Die Ehrenamtlichen erhielten nicht nur von Privatleuten, sondern auch von einigen Unternehmen aus Kernen viele Spenden, berichtet Anna Spampinato. Aber auch der Winnender Schneider Murat Recep spendete den Ehrenamtlichen zufolge mehrere Kartons mit neuen Kapuzen, Westen, Hosen und Winterstiefeln.

„Wir haben alles auf unsere eigene Rechnung gemacht“

Um die gesammelten Hilfsgüter nach Aalen bringen zu können, die eine Partnerschaft mit der türkischen Stadt Hatay pflegt, haben die Ehrenamtlichen auch eigenen Angaben zufolge noch einen Sprinter organisiert. „Wir haben alles auf unsere eigene Rechnung gemacht“, so Anna Spampinato.

Unbrauchbare Spenden: Stöckelschuhe, Dessous, Faschingskostüme

Neben sehr vielen benötigten Sachspenden bekamen die Helfer eigenen Angaben zufolge allerdings leider auch unbrauchbare Spenden, etwa Stöckelschuhe, Dessous, Faschingskostüme oder Sandalen. „Viele nutzen die Aktion leider als eine Altkleidersammlung“, sagt Sandra Seeger. Den „Müll“, den sie aussortiert haben, müssen die Helfer nun auch auf eigene Kosten entsorgen.

„Jedem Menschen muss geholfen werden“

Von Aalen sollen die Lkw nach Hatay aufbrechen und von der dortigen Hauptsammelstelle aus an alle Bedürftigen verteilt werden. Mit dem Ergebnis ihrer Aktion sind die Frauen sehr zufrieden. Remziye Can, die Familie in Mardin hat, sagt: „Wenn es um Menschenleben geht, darf die Nationalität, die Religion oder Kultur keine Rolle spielen.“ Kurzum: „Jedem Menschen muss geholfen werden.“