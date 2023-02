Ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine: Familie Makiyenko berichtet

Vor fast einem Jahr ist Aljona Makiyenko (42) mit ihren Eltern Svitlana (69) und Anatoli Makiyenko (73) vor dem Krieg aus der Ukraine, aus ihrer Heimatstadt Charkiw, geflüchtet. Wie bereits berichtet, erhielt die Familie Unterstützung von Ina Mohr aus Kernen, die Aljona Makiyenko während des Studiums zwischen 2005 und 2011 in Marburg kennenlernte. Ina Mohr und ihr Bekannter Georg Mohr aus Tübingen brachten im März 2022 Medikamente sowie haltbare Lebensmittel zu den Helfern an der polnisch-ukrainischen Grenze, holten dort sie Familie Makiyenko ab und fuhren gemeinsam mit ihr nach Kernen. Die Makiyenkos wohnten einige Monate bei Ina Mohr und ihrer Familie in Stetten.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Aljona Makiyenko, was sich innerhalb eines Jahres in ihrem und im Leben ihrer Eltern verändert hat.

Aljona Makiyenko arbeitet bei der Caritas in Waiblingen in der BBW-Halle

„Ich habe inzwischen angefangen zu arbeiten“, sagt Aljona Makiyenko. Seit Mai vergangenen Jahres ist sie bei der Caritas tätig und ist in der BBW-Halle in Waiblingen für die Erstaufnahme von ukrainischen Flüchtlingen verantwortlich. „Jede Woche kommt ein Bus und wenn die Leute aussteigen, dann geht es los“, sagt sie. Weil ständig Menschen ein- oder ausziehen, gebe es durchgehend Wechsel in der Unterkunft. Viele Geflüchtete seien besorgt, weil sie nicht wüssten, „was passieren wird, was die nächsten Schritte sind“, sagt Makiyenko.

Die 42-Jährige spricht fließend Russisch, Ukrainisch, Deutsch und Englisch. Nach ihrem Studium der „Friedens- und Konfliktforschung“ in Deutschland wanderte sie in die USA aus und arbeitete dort als Sozialarbeiterin. Danach arbeitete sie als Englischlehrerin in der spanischen Hauptstadt Madrid und zuletzt in Mersin in der Türkei.

Aljona Makiyenko wollte eigentlich nur ihre Eltern besuchen

Als Aljona Makiyenko am 31. Dezember 2021 zu ihrer Familie in die Ukraine fuhr, war ihr Ziel, zusammen mit ihren Eltern das Neujahrsfest zu feiern. Sie entschied sich, noch „ein bisschen länger“ in Charkiw zu bleiben, um ihre Eltern im Alltag zu unterstützen. Dann begann am 24. Februar der Krieg, die Familie floh Anfang März 2022 aus ihrer Heimat.

Wohnung in Stuttgart gefunden

Seit Mai vergangenen Jahres wohnt die 42-Jährige in Stuttgart. „Das ist eine kleine Wohnung, aber es ist okay für mich“, gibt sie sich stets zufrieden. „Es ist genug und es ist sehr zentral. Ich laufe eine Viertelstunde bis zum Bahnhof und zehn Minuten bis zur Königstraße“, sagt sie. Täglich pendelt sie mit der Bahn nach Waiblingen zur Arbeit.

Auch wenn sich die Ukrainerin in ihrer neuen Wohnung bereits eingelebt hat, habe sie noch keine neue Freundschaften schließen oder Bekanntschaften machen können. „Das ist ein bisschen kompliziert“, erklärt sie, „es liegt teilweise auch an mir, würde ich sagen. Weil ich mach’ nicht immer so leicht Freunde. Ich brauche meine Gewöhnungsphase.“ Häufig bleibe auch schlichtweg die Zeit dazu nicht übrig. Im Studium hingegen sei es einfacher gewesen, neue Leute kennenzulernen. „Aber in meinem Alter haben sehr viele Familie oder haben schon einen festen Freundeskreis“, sagt sie.

"Es gefällt ihnen in Deutschland“

Ihren Eltern, Svitlana (69) und Anatoli Makiyenko (73), gehe es auch „ziemlich gut“, berichtet Aljona Makiyenko. „Es war auch eine Gewöhnungsphase für sie. Die beiden sind sehr zufrieden, sind sehr dankbar. Es gefällt ihnen in Deutschland“, sagt Aljona Makiyenko. Positiv überrascht seien die 69-jährige Chemikerin und Schwimmlehrerin und der 73-jährige Physiker sowie Fotograf „wie viel Hilfe“ sie in Deutschland bekommen haben.

Fehlende Deutschkenntnisse erschweren Kommunikation

„Die größte Schwierigkeit“ sei allerdings nach wie vor die fehlende Sprachkompetenz, so Aljona Makiyenko. In ihrem Alter sei es auch schwieriger, eine neue Sprache zu lernen, findet die 42-Jährige. Für einen Integrationskurs hätten sich ihre Eltern auch nicht angemeldet, weil es zu viel für sie gewesen wäre, sagt Aljona Makiyenko. „Denn die Integrationskurse finden fünfmal die Woche und fünf bis sechs Stunden am Tag statt. Und die schaffen das einfach nicht mehr, auch vom Körperlichen her wäre es eine große Belastung für sie“, sagt sie.

Trotzdem versuche Anatoli Makiyenko mit Hilfe von Apps Deutsch zu lernen, erzählt seine Tochter. „Ich lerne ein bisschen mit ihm, er kommt fast jede Woche nach Stuttgart, um mich zu besuchen“, sagt die 42-Jährige.

Eltern wohnen in Waiblingen-Neustadt

Svitlana und Anatoli Makiyenko wohnen seit Juli in einer Zweizimmer-Dachgeschosswohnung in Waiblingen-Neustadt. „Sie haben genug Platz für sich“, sagt Aljona Makiyenko.

Kommunikation mit Hilfe von Google Translate

Weil viele der Geflüchteten aus der Ukraine größtenteils Frauen seien, gebe es nach wie vor nicht viele ukrainische Männer im Alter von Anatoli Makiyenko. Kontakt hat der 73-Jährige aber zu einem Nachbarn, zu dem Bruder des Vermieters, der ein Stockwerk unter ihnen wohnt, erzählt Aljona Makiyenko. „Ich glaube, die beiden haben schon Interesse miteinander zu sprechen, der ist wahrscheinlich genau so alt wie mein Vater“, sagt sie. Aber auch dort erschwere die fehlende Sprachkenntnis die Kommunikation. „Die versuchen es immer wieder mit Übersetzungsprogrammen wie Google Translate.“

Mutter geht zur Tafel in Waiblingen

Svitlana Makiyenko hingegen habe es etwas einfacher. „Meine Mutter geht zur Tafel. Das ist wie ein Abenteuer für sie, weil es dauert eine Weile, in der Schlange zu stehen“, sagt sie. Dabei komme sie auch mit anderen Menschen ins Gespräch. „So entstehen Bekanntschaften. Manchmal unternehmen sie etwas, gehen gemeinsam essen oder spazieren“, erzählt sie.

Anatoli Makiyenko stellte in Tschechien aus

Als ein „cooles Erlebnis“ bezeichnet Aljona Makiyenko den gemeinsamen Ausflug mit ihrem Vater in die tschechische Stadt Eger (Cheb). Dort stellte ihr Vater im Rahmen eines großen viertägigen Kunstfests seine Fotografien aus. Der Initiator der Veranstaltung sei ein alter Bekannter von ihm. „Mein Vater war total glücklich, die Stadt und seinen Freund wiederzusehen, die Atmosphäre zu erleben. Das war schon ziemlich cool. Es hat ihn ein bisschen motiviert, danach wieder zu fotografieren“, sagt sie. Demnächst stehe eine Kurzreise an, die Aljona Makiyenko mit ihrem Vater antreten werde. „Jetzt habe ich ihn endlich überredet, nach Paris zu fahren. Er freut sich schon“, sagt sie.

Nach der Flucht: Svitlana Makiyenko hat Angst vor langen Fahrten

Während sich für ihren Vater neue Facetten eröffnet haben und er gerne neue Städte erkunde, sei der Wunsch bei ihrer Mutter enorm zurückgegangen. „Sie ist früher sehr gerne verreist und war immer sehr gerne unterwegs, sehr abenteuerlustig“, berichtet Aljona Makiyenko. „Sie hat mich in den USA besucht; als ich in Deutschland studiert habe, ist sie auch gekommen. Sie wollte immer verreisen. Aber jetzt, nach der Flucht sagt sie, dass sie irgendwie Angst vor langen Fahrten hat.“

Deutsche Weihnachtsfeier bei Familie Mohr in Kernen

Die Familie Makiyenko steht weiterhin mit der Kernenerin Ina Mohr in Kontakt. „Ina und ihre Familie haben uns zum Weihnachtsessen eingeladen“, sagt Aljona Makiyenko. Das sei sowohl für sie als auch für ihre Eltern ein sehr schönes Erlebnis gewesen. „Das war unser erstes deutsches Weihnachtsfest“, sagt die 42-Jährige. Die Makiyenkos sangen Weihnachtslieder auf Russisch und Ukrainisch und die Kernener Familie auf Deutsch.