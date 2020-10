Er ist wohl einer der bekanntesten Männer in Kernen: Ebbe Kögel. Nach sechs Jahren im Gemeinderat hat er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen und sich in der jüngsten Sitzung von seinen Kollegen verabschiedet. Dabei verwendete er als Anrede nur die weibliche Form: „Die Männer müsst ihr euch einfach mitdenken, so wie das normalerweise den Frauen passiert“, sagte Kögel, der für das Parteifreie Bündnis (PFB) im Gemeinderat saß.

"In der Regel wurden alle unsere Vorschläge und