Im Juni 2019 hatte die Poststelle im Stettener Gardinengeschäft dichtgemacht – der Betreiberin war die zusätzliche Arbeit zu viel geworden. Neun Monate lang gab es in Stetten dann gar keine Postfiliale. Erst im März 2020 machte beim Sportplatz eine Behelfsfiliale in einem Container auf – ein absolutes Provisorium. In der Gemeinde und besonders auch im Kernener Gemeinderat wurden während der Zeit ohne Post Stimmen laut, die eine schnelle und nachhaltige Lösung des Problems forderten: Steht