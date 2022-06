Electro-Festival mit Wein, Kunst und Kulinarik in Kernen: Nur noch wenige Karten

Das Weingut Kern und die Stuttgarter DJs von „STR. 711. Kollektiv“ veranstalten ein „Open-Air-Electro-Festival“ am Samstag, 2. Juli, in der Wilhelm-Maybach-Straße 25 in Rommelshausen.

Beginn ist um 14 Uhr.

Christoph Kern: "Exklusives" Event für 400 Personen

Für Musik und Festivalfeeling sorgen Mara Sander, Sunny, Chris Sonaxx, Liveact Francesco Capuano und Tobi Grimm. Das Event soll Christoph Kern zufolge „sehr hochwertig“ und „exklusiv“ sein.

Für das Open-Air-Festival, das für 400 Personen ausgelegt ist, gebe es nur noch sehr wenige Karten, sagt Kern. Tickets gibt es online unter www.str711agency.de/events.

Begleitet wird der Tag von den Künstlern Julia Schwicker (jewlzART) und Marco Opel, die ihre Kunstwerke in der Vinothek ausstellen und mit einer Livepainting-Aktion Teil der Party werden sollen.