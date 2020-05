Noch am vergangenen Montag, 18. Mai, sah es für Telekomkunden in der Gegend um Kernen finster aus: Viele Stettener und einige Strümpfelbacher hatten seit über drei Wochen keinen Handyempfang mehr gehabt. Die Telekom lieferte noch Anfang der Woche unserer Zeitung eine niederschmetternde Prognose: Eine zeitnahe Lösung des Problems sei nicht zu erwarten. Umso größer die Verwunderung der Stettener Telekomkunden, als es am Abend des 20. Mai plötzlich doch wieder Empfang gibt. Aber wie kann das