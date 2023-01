Extremes Wetter und hohe Kosten: Damit hat Gemüsehof "Haap" in Kernen zu kämpfen

Am liebsten verbringt Ronja Haap ihre Arbeitszeit draußen auf dem Feld. Die 31-Jährige ist Gartenbauingenieurin und leitet den Bauern- und Gemüsehof „Haap“ in Kernen, gemeinsam mit Vater Roland Haap. Wenn sie einmal nicht unter dem freien Himmel zu finden ist, arbeitet die junge Frau im eigenen Hofladen in der Waiblinger Straße in Rommelshausen oder hilft auf dem Stand beim Stuttgarter Großmarkt mit. Wie kommen sie mit den hohen Energiekosten sowie den Wetterextremen und deren Folgen zurecht?

Die Haaps bauen in dritter Generation Freilandgemüse an, haben insgesamt 30 verschiedene Kulturen. Und zugleich Ware, die beim Heranwachsen den unterschiedlichsten Wetterlagen ausgesetzt ist. „Wir müssen damit arbeiten und umdenken“, sagt sie. Wetterextreme wie Hitze, Starkregen und Hagel würden immer häufiger vorkommen. Weil es gerade zu Jahresanfang warm war, steige auch die Wahrscheinlichkeit für Spätfröste – eine Gefahr für die Ernte.

Neue Bewässerungstechnik, andere Gemüsesorten

Doch ganz so düster blickt Ronja Haap nicht in die Zukunft. Schließlich ändern sich die Bedingungen für die Landwirtschaft nicht nur ins Negative. „Die Forschung ist sehr weit“, sagt sie. „Zum Beispiel braucht Rosenkohl keinen Frost mehr.“ So säen und pflanzen die Haaps Samen und Setzlinge ein, die entsprechend für solche Bedingungen gezüchtet wurden. „Es gibt auch Sorten, die wir gar nicht mehr anpflanzen“, sagt die 31-Jährige. Sorten, die viel Pflege benötigen oder besonders anfällig für Krankheiten und Schädlinge sind. Die Kartoffelsorte Sieglinde sei so ein Fall.

Das Faszinierende an ihrem Beruf sei, zu sehen, „wie aus einem Samen eine Pflanze wird“, sagt Ronja Haap. Bei dem Wachstum könne man die Pflanzen ebenfalls unterstützen. So setzen die Haaps eine effizientere Bewässerungstechnik ein, um Wasser zu sparen und Pflanzen gezielt zu bewässern. „Tröpfchen- anstatt der Kreisbewässerung“, sagt Ronja Haap. Setzt eine Dürreperiode ein, müssen sie die Pflanzen ständig bewässern. „Das kostet Arbeit, Zeit und Geld.“ Obwohl sie das Wasser größtenteils sammeln, greifen sie auch manchmal auf die herkömmliche Wasserleitung zurück. Hinzu kommen bürokratische Hürden, welche die Landwirtin fordern. „Der Aufwand der Dokumentationspflicht ist groß“, sagt sie.

Die Wertschätzung für regionale Produkte steigt

Bei Wetterereignissen wie Starkregen oder Hagel sind den Landwirten die Hände gebunden. Oftmals verursache dies „nur optische Mängel“. Die Gartenbauingenieurin betont, dass ein Umdenken bei den Leuten stattfinden müsse – weg vom makellosen Gemüse, hin zu mehr Realität. Immer wieder stehen die Landwirte im Preiskampf mit ausländischer Ware. „Das wird uns im Supermarkt leider so vorgelebt“, sagt sie.

Ihrer Meinung nach benötige es aber keine Erdbeeren zu Weihnachten, außerhalb der Saison. Durch die sich wandelnde Witterung probiert die 31-Jährige gerne neue Dinge aus. So hat sie schon Edamame, kernlose Wassermelonen, Physalis, Zuckerschoten und Erbsen in Kernen anbauen können. „Jedes Jahr was Neues“, sagt sie. Wenn Pandemie, Inflation und Krieg eines gezeigt hätten, ist es, dass regional produziertes Obst und Gemüse wieder gefragter ist. „Die Wertschätzung steigt“, sagt Ronja Haap.

Keine volle Preiserhöhung im Hofladen

Wie andere Betriebe und Unternehmen ist der Bauern- und Gemüsehof aber auch von den gestiegenen Energiekosten betroffen. Das betrifft die Haaps unter anderem bei den Kühlhäusern, wo im Sommer das Obst und Gemüse lagert. Und auch der Kraftstoff für die Maschinen wird teurer. „Wir betanken einen Schlepper, da passt mehr rein als in einen normalen Autotank.“ Auch die Betriebsmittel wie Papiertüten für die Lebensmittel im Hofladen seien deutlich teurer geworden. Um die Mehrkosten zu decken, müssten die Haaps die Preise im Hofladen erhöhen. „Wir geben aber den vollen Preis nicht weiter“, sagt Ronja Haap. Sie befürchtet, dass seitens der Kundschaft wenig Verständnis für die Preiserhöhung herrscht.

Was der Hofladen nicht selbst produziert, wird von Erzeugern aus der Region dazugekauft. „Von Kollegen und vor allem wegen der kurzen Transportwege.“ Geöffnet hat der Hofladen immer dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 15.30 bis 18.30 Uhr, freitags bis 19 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 13.30 Uhr.