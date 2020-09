In vielen Supermärkten gibt es Spekulatius und Lebkuchen schon im Spätsommer zu kaufen, daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Dass aber in Kernen bereits Mitte September die Weihnachtsbeleuchtung die Nacht erhellt, das ist neu.

Am Polizeiposten in Kernen, einem herrlichen Fachwerkbau, verbreitet die Lichterkette am Dachgiebel gar seit Monaten adventliche Stimmung. Der UFW-Gemeinderat Erich Ehrlich lässt sich davon nicht anstecken. Er sagt: „Mir geht’s auch um den Stromverbrauch,