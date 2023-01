Frühstück für Obdachlose: Schüler der Rumold-Realschule kochen im "Café 72"

Die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken: Das wollten sieben Schülerinnen und Schüler der Rumold-Realschule in Kernen. Gesagt, getan. Für den guten Zweck haben sich die zwei Mädchen und fünf Jungen in die Küche des „Cafés 72“ in Stuttgart gestellt, Rührei gebraten sowie Aufschnitt und Käse auf Tellern angerichtet.

So haben sie am vergangenen Donnerstagmorgen ein Frühstück für Bedürftige zubereitet und die Gäste bis in den Mittag bewirtet. „Es waren zwischen 30 und 40 Personen da“, sagt Valerie Paulus, Schulsozialarbeiterin in der Rumold-Realschule. „Die Leute haben positiv reagiert.“ Schüler und Gäste seien sich auf Augenhöhe begegnet. Am Morgen bereiteten die Schüler zunächst Frühstücksklassiker zu, gegen Mittag dann auch deftigere Speisen wie Bratwürste. Entstanden sei die Idee bereits vor einigen Jahren. Damals wollten die Schüler das Frühstück für Obdachlose in der Schule zubereiten.

Das Projekt gibt es seit 2016

„Wir haben uns dann aber für eine Einrichtung mit entsprechenden Strukturen entschieden“, sagt Valerie Paulus, die die Schülerinnen und Schüler bei der Aktion begleitet hat. Seit 2016 findet das Obdachlosenfrühstück nun jedes Jahr statt - je nachdem, ob das Interesse der Schüler bestehe, so die Sozialarbeiterin.

Die Schüler-Mitverantwortung (SMV) der Schule hat seit einem Spendenlauf aus dem Jahr 2019 ein finanzielles Polster und gibt das Geld für gute Zwecke wie diese oder schulinterne Veranstaltungen wie einen Schulball aus. Ob die Aktion nächstes Jahr stattfindet, kann Valerie Paulus noch nicht sagen. „Hängt davon ab, ob die Schüler wieder Interesse haben.“