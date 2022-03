Welche Möglichkeiten gibt es für Senioren in Kernen, ihre Freizeit aktiv zu gestalten? Diese und viele andere Fragen beantwortet der „Wegweiser für Seniorinnen und Senioren“, den der Seniorenrat Kernen in einer aktualisierten Neuauflage herausgegeben hat. Das teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit.

80-seitige Broschüre enthält Tipps und Adressen

Die rund 80-seitige Broschüre enthält Tipps und Adressen zu Freizeit-, Beratungs- und Hilfsangeboten. Layoutet wurde die