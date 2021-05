Der Kernener Gemeinderat hat am vergangenen Donnerstag einstimmig die Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten in der Seestraße an die Bietergemeinschaft aus den Firmen Klöpfer aus Winnenden und Gustav Epple aus Remseck beschlossen. Neun Firmen hatten auf die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten mit einem Angebot reagiert.

Die Bietergemeinschaft Klöpfer und Epple hat mit ihrer Angebotssumme von 221.659,59 Euro die Ausschreibung für sich entschieden. Das Angebot liegt gute zehn Prozent