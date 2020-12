Eigentlich hätte die von den kommunalen Landerverbänden angeregte Gebührenerhöhung schon Anfang dieses Jahres kommen sollen, wegen Corona wurde sie jedoch verschoben. Zum 1. März soll die Erhöhung nun in Kraft treten, so hat es der Gemeinderat Kernen am vergangenen Donnerstag beschlossen. Doch nicht nur darüber haben die Ratsmitglieder abgestimmt: Die Gemeinde hat noch ein paar andere Änderungen der Kita-Satzung vorgenommen.

Die Gebührenfrage bei Schließungen ist geklärt

Für