Rainer Schlegel sitzt auf der Terrasse seines Hauses in Stetten mit Ausblick auf die Weinberge und die Streuobstwiesen. Die Wand hinter ihm ist in einer aufwendigen Technik blau gestrichen – der Maler- und Lackiermeister mit eigenem Betrieb ist spezialisiert auf so etwas.

Schon vor 20 Jahren habe er das erste Mal damit geliebäugelt, sich in den Gemeinderat wählen zu lassen. Bis jetzt sei er aber von der Arbeit aus immer viel zu sehr eingespannt gewesen. Jetzt steht im Betrieb ein