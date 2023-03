Genossenschaftskelter Stetten: Abriss oder Erhalt? Das sagt die Gemeinde Kernen

Um die Kelter der Weingärtnergenossenschaft in Stetten vor einem Abriss zu bewahren und sie zu erhalten, haben – wie bereits berichtet – einige Bürger eine Unterschriftenaktion gestartet. Hintergrund ist, dass sich die Eigentümerin des Gebäudes, die Weingärtnergenossenschaft, im Dezember vergangenen Jahres aufgelöst hat und sich derzeit in Liquidation befindet, weshalb die Kelter abgerissen und das Grundstück verkauft werden soll. Das Bauamt erklärt, warum die Gemeinde das im Jahr 1931 erbaute Gebäude nicht kaufen sollte, um es zu retten.

Gemeindeverwaltung ließ technische Rahmenbedingungen klären

Seit 2015 gebe es Überlegungen bei der Weingärtnergenossenschaft – mit der die Gemeindeverwaltung in ständigem Austausch stehe –, was mit dem Gebäude passieren solle, so Bauamtsleiter Peter Mauch. „Die Genossenschaft hat Kontakt zu uns aufgenommen, mit der Frage, ob sich die Gemeinde vorstellen könnte, das Gebäude zu erwerben“, sagt er. Vor diesem Hintergrund ließ die Gemeindeverwaltung überprüfen, ob das Gebäude in der Weinstraße erhalten werden könne, und beauftragte Fachbüros und Experten, Gutachten zur Statik und zum Brandschutz zu erstellen. Ergebnisoffen sei man an das Thema herangegangen, um „erst mal die technischen Rahmenbedingungen abzuklären, bevor man dann darüber nachdenkt, was denn in so einer Kelter zukünftig stattfinden könnte“, sagt Peter Mauch.

Ohne extremen Aufwand an Statik der Kelter nichts veränderbar

Schließlich wünsche man sich in der Gemeinde schon, dass ein ortsbildprägendes Gebäude entsprechend weiter betrieben werden könne. Doch: „Das Ergebnis wiederum war dann sehr ernüchternd“, sagt der Technische Beigeordnete mit Blick auf die Gutachten. „Es gibt keinen statischen Nachweis für diese Holzkonstruktion“, sagt Mauch über die 90 Jahre alte Kelter. „Das Gebäude hat Bestandsschutz, aber man kann im Prinzip ohne extremen Aufwand an dieser Statik oder an dieser Konstruktion nichts ändern“, sagt er. Sprich, die Kelter könne nicht in Richtung Brandschutz ertüchtigt werden, „ohne dass das ganze Gebälk komplett erneuert“ werde.

Außerdem habe das Brandschutz-Gutachten verdeutlicht, dass das Dach den Brandschutzfaktor F0 hat, sagt Bauamtsleiter Peter Mauch und erklärt, was das konkret bedeutet: Das Dach würde einem Brand nur wenige Minuten standhalten.

Kein Statik-Nachweis und kein Brandwiderstand

Zusammenfassend sagt er mit Blick auf die Gutachten: Es gebe keinen Statik-Nachweis und keinen Brandwiderstand.

„Wenn man das Gebäude erhalten würde, das ist auch wieder mit den Gutachtern so abgestimmt, dann wäre es wahrscheinlich günstiger, das abzubrechen und neu aufzubauen“, sagt Peter Mauch. Und wenn man die Kelter, die bislang als Lager genutzt werde, anders nutzen wollte, dann brauche man eine Baugenehmigung für diese Änderung, erklärt er. Um diese Genehmigung zu erhalten, müsste das Gebäude allerdings zunächst den vorgegebenen Anforderungen für die neue Nutzung entsprechen.

Fest steht deshalb aus Sicht des Bauamtsleiters: „Es ist ein erheblicher Aufwand, wenn man dieses Gebäude erhalten, also wenn man es mit einer anderen Nutzung außer Lagernutzung weiter nutzen wollte.“

Im Augenblick keine andere Möglichkeit als das Gebäude abzureißen

Da es sich bei der Kelter um eine private Immobilie der Stettener Weingärtnergenossenschaft handelt, sei es die Entscheidung des Eigentümers, ob das Gebäude erhalten oder abgerissen werden solle. Die Weingärtnergenossenschaft, so Peter Mauch, sehe „im Augenblick letztendlich auch keine andere Möglichkeit als dieses Gebäude, das sich nicht wirtschaftlich weiter nutzen lässt, rückzubauen.“

Kernen hat laut dem Bauamtsleiter genügend Veranstaltungsorte

Außerdem findet der Bauamtschef, dass es in der Gemeinde Kernen „eine wirklich außergewöhnlich gute Infrastruktur an Versammlungsstätten“ gebe. Etwa die Glockenkelter in Stetten, die unter Denkmalschutz steht, aber für Veranstaltungen genutzt werden kann, sowie das Bürgerhaus und die Alte Kelter in Rommelshausen. „Wir sind da hervorragend ausgestattet und wir brauchen jetzt nicht noch mal eine weitere Versammlungsstätte für kulturelle Angebote“, sagt er.

Aus genannten Gründen ist die Kernener Gemeindeverwaltung an einem Erwerb der Genossenschaftskelter in der Weinstraße nicht interessiert, aber an dem Grundstück gegebenenfalls schon. Außerdem geht Peter Mauch davon aus, dass der Gemeinderat – nach Einschätzung der Verwaltung – einem Kauf der Kelter nicht zustimmen würde, weil in dieses Projekt noch „Millionen zu investieren“ wären.

Kauf ist mit einem erheblichen wirtschaftlichen Aufwand verbunden

Dennoch sagt der Kernener Bauamtsleiter: „Wenn jemand dieses Gebäude erhalten wollte, oder wenn er da ein schönes Nutzungskonzept mit einer Markthalle oder mit Direktvermarktung von Weingärtnern hätte, dann weisen wir nur dezent darauf hin, dass es mit einem erheblichen, wirtschaftlichen Aufwand verbunden wäre, um das Gebäude für diese Nutzung zu ertüchtigen.“