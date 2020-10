Glas-Container aus der Wielandstraße ziehen um, Parkplätze werden verlegt

Die Altglas- und Papiercontainer, die bisher in der Wielandstraße standen, werden in die Grüntorstraße versetzt. Künftig werden die Container auf dem Parkplatz beim Kindergarten St. Martinus zu finden sein.

Der bisherige Standort war nach Angaben der Gemeindeverwaltung zu nah und zu laut für direkte Anwohner. Die neuen Container sollen schallgedämpft sein. Der Stellplatzwechsel sei mit keinem großen Aufwand verbunden, so Bürgermeister Benedikt Paulowitsch.