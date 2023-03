„Griechenland ist mehr als Fleisch und Pommes“: Sterne-Restaurant Malathounis in Stetten wird 30

Kabeljau im Noriblatt an schwarzem Knoblauch, dazu griechischer Wein und als Dessert ein Walnuss-Baklavá. Diese Spezialitäten sind Teil des edlen Jubiläumsmenüs, das Joannis Malathounis zum 30-jährigen Bestehen seines Sterne-Restaurants in Kernen-Stetten auf die Speisekarte gesetzt hat. Eine Auswahl der beliebtesten Gerichte aus 30 Jahren „Malathounis“, wie er sagt. Wer auf der Karte nach Gyros und Souvlaki sucht, der sucht vergebens. „Griechenland ist mehr als Fleisch und Pommes“, sagt der Küchenchef schmunzelnd.

Am Donnerstag, 23. März, feiern er und seine Ehefrau Anna Malathounis den runden Geburtstag in der Stettener Lokalität. Das Jubiläumsmenü werde aber auch noch über den Tag hinaus angeboten.

Malathounis-Inhaber: „Wir wurden am Anfang nicht ernst genommen“

Am 23. März 1993 übernahm das Ehepaar das Restaurant vom damaligen Pächter. Dieser hatte in den Räumlichkeiten zuvor die Weinstube Bayer bewirtet, berichten die Inhaber. Gerade einmal 22 Jahre alt war Anna Malathounis zu diesem Zeitpunkt. „Wir wurden am Anfang nicht ernst genommen. Es war nicht üblich, sich so früh selbstständig zu machen.“

Und doch konnten die neuen Inhaber ihre Kritiker überzeugen. Beide hatten zuvor eine Ausbildung im Gastrobereich gemacht: er als Koch, sie als Hotelfachfrau und Köchin. Ohne vor der Ausbildung Berührungspunkte mit der Gastro-Branche gehabt zu haben, wagten sie den Schritt in die Selbstständigkeit zu zweit. Und das sind sie bis heute – Joannis und Anna Malathounis haben keine weiteren Mitarbeiter. Über die Jahre habe sich die Arbeit zu zweit stets bewährt, berichten die beiden Gastronomen. Zwar hätten sie zwischendurch schon ab und an nach Mitarbeitern gesucht – doch niemanden gefunden.

Wie die Corona-Pandmie die Arbeit im Restaurant verändert hat

So stressig die Arbeit im Restaurant ohne weitere Hilfskräfte sein kann, so erleichternd war sie es während der Corona-Pandemie. Niemand habe in die Kurzarbeit geschickt werden müssen, niemandem wurde gekündigt, berichtet Anna Malathounis. Während der Pandemie hatte das griechische Restaurant insgesamt zehn Monate geschlossen. Eine Zeit, in der die Rücklagen des Ehepaares deutlich zurückgegangen seien, besonders die Altersvorsorge, sagt die Inhaberin. „Wir konnten ja nicht alles herunterfahren.“

Die Corona-Pandemie wirke bis heute nach, das mache sich besonders bei der Tisch-Buchung bemerkbar. Kurzfristig werden Tische aufgrund einer Erkrankung wieder abgesagt – und bleiben dann unbesetzt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien schwierig gewesen, doch fast schlimmer ist es mit der Inflation. Kostete eine Packung Küchenpapier vorher 35 Euro, so seien es nun 100 Euro, sagt der Chef. Und: „Man merkt, dass die Leute sparen.“ Dennoch hat das Ehepaar Malathounis davon abgesehen, die Preise anzuheben. „Es gibt Preisgefüge, da kann man nicht drüber hinaus“, sagt Joannis Malathounis ernst. Er möchte, dass sein Restaurant „eine Lokalität für jedermann“ ist, auch mit Stern.

Ein schöner Moment: die Verleihung des Michelin-Sterns

Einen Michelin-Stern zu erhalten war wohl einer der schönsten Momente in ihrer 30-jährigen Karriere, sagt Joannis Malathounis. Mit der Auszeichnung habe sich einiges verändert, die Gäste kommen von weiter her, das Netzwerk ist internationaler geworden. Besonders stolz ist das Ehepaar auf die Tatsache, zum Zeitpunkt der Verleihung das erste griechische Restaurant mit Michelin-Stern außerhalb Griechenlands gewesen zu sein.

Ihr Geheimnis: „Mit offenen Augen durchs Leben laufen.“ Nicht nur der jährliche Besuch in Griechenland, auch die Natur hierzulande inspirierten den Chef zu neuen Kombinationen. Alle drei bis fünf Wochen wechselt daher die Karte – für Joannis Malathounis ist es genau das, was seinen Beruf zur Leidenschaft macht, berichtet er.

Am Donnerstag dann werden einige Gäste extra wegen des Jubiläums in die edel-gemütlichen Räumlichkeiten des Sterne-Lokals einkehren. Für alle gibt es ein Glas Champagner aufs Haus – damit auch richtig angestoßen werden kann.