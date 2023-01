Grundstücke und Bauplätze in Kernen: Aktuell steht nichts zum Verkauf

Für alle, die ein Grundstück oder einen Bauplatz in Rommelshausen oder Stetten suchen, gibt es schlechte Nachrichten: Aktuell stehen keine Bauplätze zum Verkauf. Zumindest was Bauplätze betrifft, die der Gemeinde gehören. „Die letzten drei freien Baugrundstücke sind 2021 beziehungsweise 2022 im Gebiet Tulpenstraße veräußert worden“, so die Gemeinde Kernen.

Freie Grundstücke können im Besitz von Privatpersonen sein

Auch im Wohngebiet „Kleines Feldle“ in Stetten seien alle gemeindeeigenen Grundstücke verkauft worden. Seitdem standen keine weiteren Bauplätze von Gemeindeseite zum Verkauf. Auf ihrer Internetseite schreibt die Gemeinde, dass eventuell vorhandene Baulücken oder einzelne Baugrundstücke im Besitz von Privatpersonen seien. „Ob und wann solche Plätze verkauft werden, ist der Gemeinde in der Regel nicht bekannt“, heißt es weiter.