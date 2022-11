„Gut älter werden in Kernen“: Ideen für das Kernen der Zukunft

„Gut älter werden in Kernen“, das ist der Titel der Bedarfsanalyse im Bereich Hilfe- und Pflegebedarf, die Barbara Steiner in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentiert hat. Mehr noch: Aus der Analyse heraus leitet die Professorin vom Steinbeis-Beratungszentrum für Sozial- und Gesundheitsplanung 37 Handlungsempfehlungen für die Gemeinde ab. Die Gemeinde möchte die Ergebnisse nun „als weitere Ziel- und Maßnahmenbausteine in den GEK-Prozess“ integrieren. Ausschlaggebend für die im Jahr 2020 angeordnete Analyse sind der demografische Wandel sowie Veränderungen, die verschiedene Sozialreformen mit sich gezogen haben und auch an der Gemeinde Kernen nicht spurlos vorbeigegangen sind.

Hangweide-Abriss und weniger Betten: Sozialreformen haben Kernen getroffen

„Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hatte Auswirkungen auf Kernen, die Hangweide wird nun dezentralisiert“, sagt Barbara Steiner. Das BTHG regelt, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen „stärker personenzentriert ausgestaltet werden und nicht mehr an der Wohnform ausgerichtet“ sind. Was auf der einen Seite mehr Teilhabe an der Gesellschaft für Betroffene vorsieht, bedeutet für die Diakonie eine Anpassung der Raum- und Dienstleistungsbedarfe. In diesem Zuge war auch das Diakonie-Quartier auf der Hangweide an die Gemeinde veräußert worden.

Darüber hinaus sah die seit August 2019 geltende Landesheimbauverordnung eine Reduzierung der Betten im Haus Edelberg von 160 auf rund 100 vor. „Hier stellte sich die Frage, ob, wo und wie die Plätze kompensiert werden sollten“, so der Abschlussbericht der Professorin.

Über zwei Jahre hat Barbara Steiner die Situation in Kernen nun analysiert – die Ergebnisse sollen der Gemeinde dabei helfen, „eine zukunftsorientierte Gestaltung des Gemeinwesens für und mit älteren Menschen“ zu ermöglichen. Dazu hat die Professorin mit Experten aus dem Pflegebereich in Kernen gesprochen, unter anderem mit dabei waren Geschäftsführer stationärer Pflegeeinrichtungen und ambulanter Pflegedienste. Im Juli 2021 wurde im Rahmen des Projektes außerdem ein „Runder Tisch“ einberufen: Funktionäre verschiedener Institutionen kamen zusammen, um über Herausforderungen und Ideen der Pflege-Zukunft in der Gemeinde zu beraten. Darüber hinaus wurde eine „Zukunftswerkstatt“ veranstaltet, bei der sich Bürgerinnen und Bürger einbringen konnten.

Neben dem Abriss des Hangweide-Areals und der Reduzierung der Betten im Haus Edelberg steht die Gemeinde dem Bericht von Barbara Steiner zufolge vor weiteren Herausforderungen im Bereich Pflege: „Langlebigkeit, eine steigende Zahl älterer und hilfe- und pflegebedürftiger Menschen bei einer sinkenden Zahl jüngerer Menschen, Zunahme chronischer Erkrankungen und Demenzerkrankungen sowie Arbeitskräftemangel“.

Ihre Ergebnisse zeigen: „Der relative Anteil älterer Menschen ab 65 Jahre in der Gemeinde steigt.“ Waren im Jahr 2000 noch 2329 Personen über 65 Jahre alt, so waren es 2020 bereits 3344. Die Zahl der Erwerbstätigen hingegen sinke und das „schlägt sich als Fachkraft- und Arbeitskräftemangel in der Altenhilfe nieder“.

Um den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können, hat Barbara Steiner den Handlungsempfehlungen fünf Eckpunkte zugrunde gelegt. Der erste: im Quartier wohnen bleiben.

Betreutes Seniorenwohnen, betreutes Wohnen zu Hause und Wohngruppen

Das hat vor allem eines zum Ziel: die Hangweide miteinbeziehen. Bei der Bebauung des ehemaligen Diakonie-Dorfes empfiehlt die Beraterin, betreutes Seniorenwohnen und die Implementierung ambulanter Wohngruppen in der Planung zu berücksichtigen. In letzterem Pflegeformat leben mehrere Pflegebedürftige in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft zusammen.

Eckpunkt Nummer zwei rückt das Gegenteil in den Fokus: „Ambulant vor stationär“. Bedeutet: Angebote schaffen, die Pflegebedürftige in Anspruch nehmen können, ohne stationär aufgenommen zu werden. Dazu zählt Barbara Steiner beispielsweise den Ausbau der Stelle des Seniorenlotsen. Angebote wie Angehörigenarbeit oder Demenzarbeit sollen ausgebaut werden. Letztere empfiehlt Steiner mit Betreuungsangeboten in Mehrgenerationenhäusern oder Quartierstreffpunkten zu fördern.

„Selbsthilfe, Selbstständigkeit, Teilhabe“ ist ein weiterer Eckpunkt von Steiners Empfehlungen und richtet sich vor allem an die, die bisher womöglich noch gar nicht mit den Angeboten in Kernen in Berührung gekommen sind – weil sie davon nichts wussten. „Der Seniorenrat Kernen ist aktiv und breit aufgestellt“, heißt es im Bericht, doch müsse analysiert werden, wie viele Senioren durch die Angebote überhaupt erreicht werden. Als Folge daraus könnten interne Strukturen angepasst werden.

Darüber hinaus betont die Beraterin, die strukturelle Ausgestaltung der Begegnungsstätten in Rommelshausen, der Hangweide und Stetten weiterzuentwickeln. Doch nicht nur ambulante Pflegeangebote, Selbstständigkeit und Teilhabe sollen gefördert werden – „die Unterstützung von Sorgestrukturen in Familien, der Nachbarschaft und Sozialraum“ ist Punkt Nummer vier, an dem sich die Empfehlungen der Beraterin orientieren.

Ganz vorne mit dabei: Wohnraum für Pflegekräfte entwickeln. Gleich dahinter folgt der Wohnraum, der jungen Menschen angeboten werden soll, die an Qualifizierungsmaßnahmen in der Pflege teilnehmen. Um Fachkräfte zu gewinnen, sollen so die Infrastrukturen verbessert und das Angebot attraktiver werden. Orientierungspraktika empfiehlt die Beraterin in verschiedenen Bereichen anzubieten, zusätzlich soll der „Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund im Bereich Ausbildung und Qualifizierung“ mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Zu guter Letzt schließt der Bericht mit dem Eckpunkt „Generationsübergreifend vor altersstrukturiert“. Steiner spricht hier insbesondere Mehrgenerationenhäuser an und empfiehlt einen Ausbau in den Unterstützungsangeboten. Die Gemeinde Kernen möchte nun ein Leitbild nach den Grundsätzen der Handlungsempfehlungen entwickeln, um ein zukunftsfähiges Handeln auch in den gemeinschaftlichen Grundsätzen zu verankern. Dazu werden Experten am 16. November zum „Runden Tisch“ eingeladen.