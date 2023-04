Hakenkreuz in die Hand tätowiert: Amtsgericht Waiblingen verurteilt 36-Jährigen

Eine veritable Dummheit sei es gewesen, räumte der 36-jährige Angeklagte im Gerichtssaal in Waiblingen ein, unüberlegt und das Ergebnis von viel zu viel konsumiertem Alkohol. Und sie brachte ihm nun eine Anklage wegen des „Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ ein; wofür Paragraf 86a des deutschen Strafgesetzbuchs eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorsieht.

Im vergangenen Sommer tätowierte sich der Angeklagte auf den Ballen der linken Hand ein circa zwei Zentimeter großes schwarzes Hakenkreuz. Warum, versuchte er nun bei der mündlichen Verhandlung Richterin Figen Basoglu-Waselzada und der Vertreterin der Staatsanwaltschaft zu erklären, wisse er nicht. Keinesfalls aber aus einer rechtsradikalen oder ausländerfeindlichen Gesinnung heraus. Der Großteil seiner Arbeitskollegen und auch Bekannte hätten Wurzeln im Ausland, er habe überhaupt nichts gegen Menschen fremder Herkunft.

Angeklagter versuchte das Hakenkreuz zu überstechen

Aus diesem Grund habe er auch mehrfach versucht, diesen alles andere als alltäglichen Körperschmuck wieder loszuwerden, indem er ihn selbst „überstach“, also mit einem anderen Tattoo quasi übermalte, oder von professionellen Tätowierern überstechen ließ. Allerdings, argumentierte die Verteidigerin des Mannes, hätten Tattoos in der Innenseite der Hände die Eigenschaft, sehr schnell zu verblassen oder ganz zu verschwinden. Anders verhalte es sich dagegen mit der inkrementierten Swastika. Als ihr Mandant die anbrachte, sei er wohl zu tief in die Hautschichten der Hand vorgedrungen. Die bleibe nicht nur hartnäckig, sondern setze sich auch stets gegen die Übermalmotive durch und erscheine immer wieder aufs Neue.

Tattoo weglasern? Zu teuer

In seiner Verzweiflung bemühe er sich, so der Angeklagte, das Hakenkreuz zu verstecken, durch das Tragen von Hemden und Pullovern, deren Ärmel über die Hände reichen, oder durch Pflaster, die er über den Handballen klebe. Seine letzte Hoffnung sei nun, das Tattoo wegzulasern, aber das sei sehr teuer. Und das Geld dafür habe er im Moment noch nicht beisammen, er spare dafür.

Polizeikontrolle nach einer Rauferei in einem Wirtshaus in Kernen

Richtig in Schwierigkeiten brachte das Hakenkreuz den Angeklagten dann im vergangenen September, als er eines Nachts in einem Wirtshaus in Kernen in eine Rauferei geriet. Man habe ihn angegriffen, er habe sich gewehrt, berichtete er darüber lapidar. Als Ergebnis dieses „Angreifens“ und „Wehrens“ kam es zum Einsatz der Polizei, die fünf Mann hoch anrückte. Und wie bei derartigen Einsätzen üblich, erklärten Angeklagter, Verteidigerin und die mit der Bearbeitung des Falls befasste Polizeibeamtin übereinstimmend, schaue man sich nach Prügeleien die Hände der Beteiligten an, um mögliche Verletzungen zu dokumentieren. Und dabei entdeckte man dann das Hakenkreuz. Das Verfahren im Zusammenhang mit der Rauferei sei mittlerweile von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden, merkte der Angeklagte noch an.

Zwölf Eintragungen im Bundeszentralregister

Der Angeklagte sei polizeilich nicht unbekannt, merkte die Polizeibeamtin im Zeugenstand noch an. Erkenntnisse über eine rechtsradikale Einstellung lägen allerdings keine vor. Recherchen in diese Richtung hätten ebenfalls nichts ergeben. Die zwölf Eintragungen ins Bundeszentralregister, ergänzte die Richterin, bezögen sich auf alle möglichen Straftaten, ein rechtsradikaler Hintergrund sei allerdings bei keiner dabei.

Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe von vier Monaten

Ihre Anregung, das Verfahren gegen den Mann auf Grundlage von Paragraf 154 der Strafprozessordnung einzustellen, wurde allerdings von der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Deren Vertreterin forderte die Verhängung einer Freiheitsstrafe von vier Monaten. Eine Aussetzung zur Bewährung komme nicht infrage. Der Angeklagte habe die Tat begangen, als er noch unter Bewährung stand. Weder davon noch von den bisherigen Vorverurteilungen habe er sich beeindrucken lassen. Auch sei es ihr nicht möglich, eine günstige Sozialprognose zu stellen.

Urteil: Bewährungsstrafe und gemeinnützige Arbeitsstunden

Die erkannte dann allerdings die Richterin. Der Angeklagte sei reuig und geständig, er habe den Vorwurf eingeräumt. Zugute halten müsse man ihm, dass er sich bemühe, das Hakenkreuz zu verstecken beziehungsweise es zu entfernen. Es habe eher eine minimale Größe und sei aufgrund der Kontrolle der Hände durch die Polizeibeamten entdeckt worden. Deshalb sei ihrer Auffassung nach eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten ausreichend tat- und schuldangemessen. Der Angeklagte lebe in einer festen Beziehung, habe regelmäßig Kontakt zu seinem Kind und eine feste Arbeit. „Haft macht somit keinen Sinn“, so Richterin Basoglu-Waselzada. Sie setzte die Strafe auf zwei Jahre zur Bewährung aus, mit der Auflage, dass der Angeklagte innerhalb eines Jahres sechzig Stunden gemeinnütziger Arbeit ableistet.