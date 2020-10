Einen großen Schritt in die Zukunft Kernens stellt nach Ansicht von Bürgermeister Benedikt Paulowitsch der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs „Zukunftsprojekt Hangweide“ dar. Der Entwurf von UTA Architekten und Stadtplaner mit Sima/Breer Landschaftsarchitektur für das ehemalige Diakonie-Dorf ist am Mittwoch im Bürgerhaus Kernen vorgestellt worden. Nach insgesamt elfstündiger Beratung – so war von Paulowitsch zu erfahren – hat sich das Preisgericht schließlich einstimmig für den