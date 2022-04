Auf dem Hangweide-Gelände stehen in den kommenden Monaten umfassende Rückbauarbeiten an. Sie starten Mitte April. In der ersten Phase der rund zehn Monate dauernden Rückbaumaßnahme steht laut Pressemitteilung die Entkernung der Bestandsgebäude an.

Auf dem rund acht Hektar großen Hangweide-Gelände in Kernen im Remstal entsteht ein neues Wohngebiet für rund 1300 Menschen. Projektpartner sind die Gemeinde Kernen, die Kreisbaugesellschaft Waiblingen und die LBBW Immobilien