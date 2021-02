Braucht die Gemeinde Kernen mehr Parkplätze? Um diese Frage beantworten zu können, muss zuerst der gesamte Bestand an Parkmöglichkeiten in Kernen erfasst werden. Das hat die Fraktion Unabhängige Freie Wähler (UFW) in einem Haushaltsantrag beantragt, der einstimmig vom Gemeinderat angenommen wurde. Weil es keine aktuellen Zahlen dazu gibt, wird jetzt der Bestand erfasst und das Konzept im Rahmen von „Mobilität und Klima“ ausgearbeitet.

Anhand aktueller Daten kann dann überlegt werden,