Die Zukunft des „Hauses Edelberg“ in der Stettener Straße in Rommelshausen ist weiter ungewiss, im Oktober beginnt allerdings ein neuer Abschnitt – zumindest was die Ausbildung von Pflegefachkräften anbelangt. In dem Senioren-Zentrum startet dann die neue, in diesem Jahr eingeführte dreijährige Ausbildung zum „Pflegefachmann“ und zur „Pflegefachfrau“. So soll in Zeiten des Fachkräftemangels der Pflegeberuf attraktiver werden.

Neues Berufsbild ergänzt bestehende