Haushalt 2023: Mehr Geld für Tageseltern, aber nicht für "Klimaneutrales Kernen"

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Haushaltsplan 2023 verabschiedet. Seit der Einbringung des Planes Anfang Februar konnten die Fraktionen über Anträge und Anfragen zum Entwurf beraten - nun wurde darüber abgestimmt. Mit dabei: eine Neuregelung der Bezuschussung für die Beweidung von Streuobstwiesen, die Einführung eines Weihnachtswunsch-Baumes für Kinder und die Anhebung des Zuschusses für Kindertagespflege-Personal.

Haushalt 2023: Investieren und sparen

Als der Haushaltsplan-Entwurf Anfang Februar im Gemeinderat vorgestellt wurde, stand vor allem ein Thema im Fokus: die Vereinbarung von zukunftswerten Investitionen auf der einen Seite mit Sparmaßnahmen auf der anderen. „Die hohen, vielleicht zu hohen Standards der vergangenen Jahre werden sich an der ein oder anderen Stelle nicht halten lassen“, betonte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in Hinblick auf die Mehrbelastung des Haushalts im vergangenen Jahr.

Rund 14 Millionen Euro wird die Gemeinde dennoch investieren, beispielsweise in die Zentralisierung des Abwassersystems. Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Maßnahmen wurden nun weitere beschlossen. Auf den Antrag aller Fraktionen hin wird es ab diesem Jahr einen sogenannten „Weihnachtswunsch-Baum“ geben. In welcher Form die Idee gestaltet wird, werde noch vor der Sommerpause vorgestellt, so die Gemeinde.

In Stuttgart gibt es bereits ein gleichnamiges Projekt: Kinder aus Familien mit geringem Einkommen können jährlich ihre Wünsche im Rathaus abgeben. Wer mag, kann einen solchen Wunsch vom Weihnachtsbaum pflücken und dem jeweiligen Kind ein Weihnachtsgeschenk kaufen.

Tageseltern bekommen mehr Geld

Ein weiterer Antrag, ebenfalls von allen Fraktionen gestellt, betrifft die Erhöhung des Zuschusses für Kindertagespflegepersonal auf zwei Euro pro Kind und Stunde. Rückwirkend ab dem 1. Januar 2023 wird dieser Zuschuss nun geltend gemacht. Darüber hinaus wird es auch eine Neuregelung in der Beantragung der Zuschüsse für die Beweidung von Streuobstwiesen geben.

Künftig werden auch Grundstücksbesitzer bei der Förderung antragsberechtigt sein, können die Förderung jedoch an den Beweider abtreten. „Je Besitzer kann maximal ein Hektar gefördert werden“, heißt es in der Beschlussfassung. Die Obergrenze von bisher fünf Hektar entfällt damit und wird durch ein maximales Budget von 15.000 Euro ersetzt. Anfang 2024 werde die Verwaltung über die Nutzung und Kosten der Streuobstwiesenförderung berichten, um Anpassungen vornehmen zu können.

Klimaneutrales Kernen bekommt nichts

Für Unmut innerhalb des Parteifreien Bündnis (PFB) sorgte die Ablehnung des Antrags auf 15.000 Euro für das 2021 beschlossene Bündnis „Klimaneutrales Kernen“. Das Bündnis sollte mit diesem Geld selbst entscheiden, welche Projekte damit gefördert werden, beispielsweise in Öffentlichkeitsarbeit. Die Gemeinde begründet ihren Beschluss damit, dass die laufenden Kosten sowieso über den Haushaltsplan abgebildet werden und die Summe für größere Klimaprojekte zu gering sei.