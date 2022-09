Helikopter über Kernen: Der Waldboden wird mit Kalk versorgt

Dem einen oder anderen ist der Helikopter, der seit Montag über Kernen fliegt und unter anderem am Waldesrand in der Nähe der Yburg unterwegs ist, möglicherweise bereits aufgefallen. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme des Forstamts: Um den Wald fit für den Klimawandel zu machen, wird der Waldboden per Hubschrauber mit Kalk versorgt.

Kalkung soll Vielfalt und Häufigkeit von Bodenlebewesen verbessern

Durch die Anwendung von Kalk werde einer Versäuerung des Bodens vorgebeugt - so könne der Wald weiterhin als natürlicher Wasserfilter für sauberes Grundwasser dienen, so das Forstamt. Zudem verbessere die Kalkung die Vielfalt und Häufigkeit von Bodenlebewesen.

Waldwege in entsprechenden Gebieten werden abgesperrt

Für die Dauer dieser Maßnahme werden die Waldwege laut Mitteilung in den entsprechenden Gebieten abgesperrt.

Keine Gefährdung für die Gesundheit

Dem Landratsamt zufolge setzt Baden-Württemberg für die Bodenschutzkalkung Gemische aus Dolomitgesteinsmehl, Holzasche und Wasser ein. Eine gesundheitliche Gefährdung für Menschen bestehe nicht.