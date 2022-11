Hildegard Haag sammelt Schulranzen für bedürftige Kinder in Osteuropa

Schulranzen und -Rucksäcke sowie Aktentaschen sind bei dem gemeinnützigen Hilfswerk Gain (Global Aid Network) willkommen. Weil Ehrenamtliche beobachtet haben, dass in Osteuropa zahlreiche bedürftige Kinder mit Plastiktüten zur Schule gehen, sei die Idee entstanden, gut erhaltene Schulranzen zu sammeln, sagt Organisatorin und Lehrerin Hildegard Haag.

Das Hilfswerk empfiehlt, die Ranzen unter anderem mit mehreren Schreib- und Rechenheften, einem Stiftemäppchen etc. zu füllen, aber auch mit Hygieneartikeln und Kleidung.

Abgabe in Kernen, Schwaikheim und Fellbach

Die Spenden können bis spätestens Freitag, 2. Dezember, abgegeben werden im Pfarrbüro in Kernen, bei der Heilig-Kreuz-Kirche (montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 17 bis 19 Uhr), in Schwaikheim bei der St.-Maria-Kirche (montags, dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr) und in Fellbach in der St.-Johannes-Kirche (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr). „Es ist eine fortlaufende Aktion“, sagt Haag. „Es gibt deutschlandweit Sammelstellen.“ Details gibt's bei der Organisatorin Hildegard Haag unter der Telefonnummer 0 71 51/36 06 22.