Holger Mayr ist neuer Seniorenlotse

Elf Jahre lang war er Pflegedienstleiter in der Sozialstation Kernen, seit dem 1. November hat er nun einen eigenen Schreibtisch im „Büro Aktiver Bürger“ im Bürgerhaus: Holger Mayr ist der neue Seniorenlotse. Der 47-Jährige tritt damit in die Fußstapfen seiner Vorgängerin Monika Schützinger und wird sich zukünftig um die Belange älterer Menschen und deren Angehörigen in der Gemeinde kümmern.

Der neue Lotse bringt einiges an Erfahrung mit

Der gelernte Altenpfleger ist bereits seit vielen Jahren in Kernen aktiv. In der Sozialstation, die in der Gemeinde verschiedene Pflegekonzepte anbietet, war er vor allem in organisatorischer und koordinativer Funktion tätig, aber „man landet trotzdem immer wieder am Pflegebett“. Der direkte Kontakt zu Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen haben Holger Mayr für die Themen der Familien sensibilisiert: „Viele wollen so lange es geht zu Hause bleiben.“ Einfach sei das jedoch nicht, denn viele Familienmitglieder arbeiten tagsüber in ihren Berufen. Den Spagat zwischen der Pflege zu Hause und einer Entlastung der Angehörigen hat der Seniorenlotse in seinem letzten Jahr bei der Sozialstation in Angriff genommen und die Tagespflege ins Leben gerufen. Das Betreuungsangebot findet tagsüber teilstationär statt – am Abend können die Senioren dann wieder nach Hause.

Für Holger Mayr war das ein „guter Abschluss“, wie er findet. Es sei ihm wichtig gewesen, die Tagespflege „zum Laufen“ gebracht zu haben, doch nun sei der Zeitpunkt für eine neue Perspektive gekommen. „Raus aus der direkten Pflege, rein in die Metaebene“, sagt der neue Seniorenlotse schmunzelnd. In seiner jetzigen Funktion hat er auch einen Sitz im Vorstand des Seniorenrates, mit dem er eng zusammenarbeitet.

Zu den Aufgaben von Holger Mayr gehört vor allem eines: Beratung. „Ich spreche mit Personen, die nicht gut alleine zurechtkommen und mit deren Angehörigen.“ Seine langjährige Pflege-Erfahrung und die in der Branche geknüpften Kontakte seien dabei von Vorteil. Darüber hinaus unterstützt und begleitet der Lotse die ehrenamtlichen Gruppen mit seinem Know-how. Darunter die „Kümmerer“, die ältere Menschen bei der Erledigung von bürokratischen Abläufen unterstützen oder „Rat und Tat“, die für kleinere Hilfsarbeiten im Haushalt zuständig sind. Für das Seniorenmobil, das ältere Menschen kostenlos zum Arzt, zum Einkaufen oder zu anderen Terminen fährt, nimmt Holger Mayr Terminanfragen telefonisch entgegen. „Das sind zehn bis 15 Anrufe an einem Vormittag.“

Mayr will das Ehrenamt fördern und digitalisieren

Die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen weiß er zu schätzen. Für ihn ist diese Art der Pflege-Organisation zukunftsträchtig: „Professionelle Dienstleister können immer weniger übernehmen, die sorgende Gemeinschaft muss mehr leisten.“ Seine Einschätzung deckt sich mit den Ergebnissen von Barbara Steiner. Die Beraterin war in ihrem Bericht „Gut älter werden in Kernen“ unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, dass ambulanten Pflegeformaten mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse. Diesem Gedankengang möchte Mayr in Zukunft nachgehen – er kann sich vorstellen, eine App ins Leben zu rufen, die Pflegebedürftigen ermöglicht, digital Unterstützung in der Nachbarschaft anzufordern, wenn es um Alltagserledigungen geht. Wer gerade Zeit hat, könne dann einspringen. Holger Mayr möchte die Pflege durch Ehrenamtliche fördern, doch ebenso versuchen, Azubis durch attraktive Angebote, wie zum Beispiel Wohngemeinschaften, in Kernen zu halten.

Der neue Lotse hat viele Ideen – erst einmal müsse er sich aber in seinen neuen Job einarbeiten. Einige Angebote habe er bereits begleitet, darunter die Angehörigengruppe. „Dabei handelt es sich um Pflegende, deren Partner an Demenz erkrankt sind.“ Wer sich rund um die Uhr um eine an Demenz erkrankte Person kümmere, könne den eigenen Bedürfnissen oft kaum nachkommen. Einmal im Monat trifft sich die Selbsthilfegruppe, deren Moderator Holger Mayr nun ist.

Als jemand, der mehr als 20 Jahre selbst eng mit pflegebedürftigen Personen gearbeitet hat, müsse er sich noch daran gewöhnen, nicht direkt zu helfen, sondern die Interaktion zu fördern. „Manchmal muss ich mich zurücknehmen.“ Sich zurückzunehmen ist für Holger Mayr ab sofort auch privat die Devise, denn die Position des Seniorenlotsen ist eine 60-Prozent-Stelle. Wie er die freie Zeit nun füllt, kann der ehemalige Pflegedienstleiter prompt beantworten: „Ich habe einen großen Garten.“