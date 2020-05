Am Recyclinghof an der Seestraße geht es regelmäßig sehr chaotisch zu, wenn sich die Anlieferer mit ihren Autos beim An- und Wegfahren durch die schmale Zufahrt drängen. Viele ärgern sich über die engen Verhältnisse, doch es gibt noch ein ganz anderes Problem: Ein Teil der Ein- und Ausfahrt befindet sich im Moment auf einem privaten Grundstück. Die Besitzerin hat der Gemeinde gegenüber vor kurzem angedeutet: Ab Ende des Jahres möchte sie das Grundstück eventuell anderweitig nutzen.