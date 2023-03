Im "Waschwerk" in Kernen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam

Vor der inklusiven Wäscherei der Diakonie in Kernen-Rommelshausen steht ein voll beladener Lastwagen – eine Anlieferung für das „Waschwerk“. Seit einem Jahr befindet sich die Wäscherei jetzt an ihrem neuen Standort in der Robert-Bosch-Straße, nachdem der alte Standort auf dem Stettener Schlossberg im vergangenen Jahr geschlossen worden war.

Die Lastwagen, die die Dreckwäsche an- und die saubere Wäsche ausliefern, sind dreieinhalb Tonnen schwer. So können sie auch von Menschen mit Behinderung gefahren werden, wenn diese einen Führerschein besitzen, erklärt Petra Vogler. Sie ist die Geschäftsführerin des Unternehmens Dienstleistungspartner GmbH (DLP) und Leiterin des „Waschwerks“.

Das Unternehmen bietet laut Diakonie reguläre sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung an. Die DLP hat den Betrieb des Waschwerks bereits 2016 aufgenommen. 20 von den 50 Mitarbeitenden haben eine kognitive oder psychische Einschränkung.

Viele Kunden und ein Spezialauftrag: die Schutzwesten der Polizei

Vom Lastwagen aus wird die dreckige Kleidung in die Annahmestelle der rund zehn Meter hohen Halle gebracht: Die Diakonie, Hotels, Jugendherbergen und Pflegeheime stellen die Hauptkundschaft der Wäscherei dar. Neuerdings hat das „Waschwerk“ sogar einen Spezialauftrag: Ein Polizeipräsidium liefert regelmäßig Schutzwesten zur Reinigung. Die kleinteilige Arbeit zeichnet den Betrieb aus, im Fall der Schutzwesten werden bis zu 45 Minuten Arbeit pro Weste darein investiert, diese auseinanderzunehmen und am Ende wieder zusammenzusetzen. Um jedes Kleidungsstück, egal ob Weste, Socke, Pulli oder Bettzeug, wieder dem richtigen Kunden zuordnen zu können, wird jedes Stück mit einem Patch samt Barcode versehen.

Dann geht es in die riesige Waschmaschine: Bis zu 22 Tonnen Wäsche werden hier in der Woche gereinigt, sagt Petra Vogler. Über ein Fließband wird die nasse Wäsche dann zu einem Aufzug transportiert. Dieser fährt bis unter die Hallenecke – nur dort konnten die Trockner untergebracht werden, da der restliche Platz in der Halle anderweitig verwendet wird.

Nach dem Waschen und Trocknen geht es für die Mitarbeitenden des „Waschwerks“ erst so richtig los. Besonders in Tätigkeiten, deren Abläufe sich stets wiederholen, finden Menschen mit Behinderung ihre Aufgaben, so die Geschäftsführerin.

Zwei Mitarbeitende mit Autismus beispielsweise fühlten sich beim Zusammenlegen der Wäsche wohl. Wer als Arbeitnehmer/-in neu ins „Waschwerk“ einsteigt, kann erst einmal ein wenig ausprobieren, an welcher Station er oder sie sich am wohlsten fühlt. „Wir adaptieren den Arbeitsplatz an den Menschen“, berichtet Petra Vogler. Ein Beispiel dafür ist eine Station, an der die Kleidung wieder sortiert wird, um danach ausgeliefert zu werden.

Smartes Regalsystem: Es leuchtet dort, wo die Wäsche einsortiert werden muss

Eine Mitarbeiterin vom „Waschwerk“ zieht den Barcode eines Pullovers über einen Scanner, woraufhin im Regal ein Licht an der Stelle aufblinkt, an der der Pulli eingeräumt werden muss. Wird das Kleidungsstück falsch zugeordnet, blinkt das Warnlicht rot, war die Zuordnung richtig, leuchtet es am Ende grün.

Bis ein Kleidungsstück die Wäscherei wieder verlässt, sind meist 24 Stunden vergangen. „Wenn das Kleidungsstück bei uns ankommt, muss es am nächsten Tag wieder raus“, so die Geschäftsleiterin.

Wie ein Zahnrad funktionieren die einzelnen Stationen am neuen Standort der Diakonie-Wäscherei. Auch Pfarrer Rainer Hinzen, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Stetten, ist glücklich darüber, dass der Betrieb einen neuen Standort gefunden hat. Er findet, dass die Wäscherei ein idealer Ort für Inklusion sei: „Ein Betrieb, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammen arbeiten, ist ein nachhaltiges Modell.“ Die Gesellschaft müsse sich künftig mehr in Richtung Inklusion bewegen.

Eröffnung in Rommelshausen war lange nicht sicher

Dass die Wäscherei nach der Schließung am Schlossberg noch einmal aufmachen würde, sei lange Zeit überhaupt nicht klar gewesen. Auf der Suche nach einem neuen Standort ist die DLP erst im letzten Moment fündig geworden. Über vier Millionen Euro habe das Unternehmen in die Umrüstung investiert, berichtet Petra Vogler. „Das Waschwerk muss jetzt mindestens dreißig Jahre laufen, damit sich die Investition rentiert.“

Beim Umbau der Halle ist nachhaltig gedacht worden: 50 Prozent weniger Energie als am Schlossberg verbrauche das „Waschwerk“ am neuen Standort, teilt die DLP mit. Das Ziel: CO2-neutral werden. Der Energieverbrauch sei bisher beispielsweise durch eine effizientere Konzeption der Maschinen optimiert worden. Auch die Plastikverpackung, in welche die saubere Wäsche früher gelegt wurde, ist durch Stofftücher ersetzt worden. Lange schon werde nicht mehr jedes Kleidungsstück gebügelt. In Zukunft wünscht sich die DLP auch in der An- und Auslieferung Fahrzeuge, die elektrisch betrieben werden.