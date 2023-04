Immer noch kein Tempo 30 in Rommelshausen: Kernen will mehr Mitsprache

Seit Juni vergangenen Jahres steht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde auf den Hauptstraßen in Rommelshausen im Raum. Geändert hat sich bisher allerdings nichts. „Die Bürger fragen zu Recht, wieso noch nichts passiert ist“, sagte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Erst im Februar dieses Jahres teilte die Gemeinde mit, dass sie „von einer zeitnahen Umsetzung“ ausgehe. Wann es so weit sein wird und wann die neuen Verkehrsschilder angebracht werden, bleibt dennoch offen, denn auf dem Weg zum Tempolimit stellen sich der Gemeinde rechtliche Hürden in den Weg.

Kommunen können nicht entscheiden

Die Umsetzung des Tempolimits ist bisher vor allem an den gesetzlichen Rahmenbedingungen gescheitert, wie aus einer Ratsvorlage hervorgeht. Kommunen haben derzeit noch nicht die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Geschwindigkeit wo angeordnet werden kann. Die Gemeinde Kernen möchte sich nun für mehr Selbstbestimmung im Straßenverkehrsrecht einsetzen und tritt der Initiative „Lebenswerte Städte“ bei. Die fordert: „Die Städte und Gemeinden brauchen einen neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen, der es ihnen ermöglicht, Tempo 30 als verkehrlich, sozial, ökologisch und baukulturell angemessene Höchstgeschwindigkeit dort anzuordnen, wo sie es für sinnvoll erachten.“

Für dieses Anliegen setzt sich die Initiative auf Bundesebene ein – 608 Städte und Gemeinden sind nach Angaben der Initiative bereits beigetreten. Wie aus dem Positionspapier hervorgeht, sind darunter auch viele Städte in Baden-Württemberg, wie beispielsweise Esslingen, Tübingen oder Ulm. Nun wird auch Kernen der Initiative beitreten und setzt sich mit Unterzeichnung des Papiers auch für ein vom Bund gefördertes Modellvorhaben ein, „das wichtige Einzelaspekte im Zusammenhang mit dieser Neureglung vertieft untersuchen soll“. Dazu zähle beispielsweise auch die Auswirkung eines Tempolimits auf den Radverkehr oder den öffentlichen Nahverkehr.

Werden die Busse in Kernen dann Verspätung haben?

Über den ÖPNV macht sich auch Gemeinderätin Corinna Konzmann (Parteifreies Bündnis) Gedanken: „Der ÖPNV darf nicht beeinträchtigt werden, lässt sich die Pünktlichkeit noch einhalten?“ Bauamtsleiter Peter Mauch stimmt zu, dass die Busunternehmen von der Tempo-30-Regelung wahrscheinlich nicht begeistert sein werden, doch könne die Gemeinde über eine Busbevorrechtigung an Ampeln nachdenken. Außerdem könne der Bus schon jetzt nicht mit 50 Kilometern pro Stunde durch den Ort fahren, Grund dafür seien beispielsweise parkende Autos auf der Waiblinger Straße.

Mit dem Beitritt geht es der Gemeinde vor allem darum, mehr Entscheidungsmacht auf kommunaler Ebene zu haben. „Zentral ist aus Sicht der Gemeindeverwaltung weniger die Festlegung auf bestimmte Tempolimits, sondern vielmehr die Betonung der kommunalen Selbstverwaltung“, heißt es aus dem Rathaus.