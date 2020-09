Das evangelische Personal-Karussell in Kernen nimmt kräftig Fahrt auf: Einen Pfarrer zieht es in den Norden Deutschlands, einer wechselt innerhalb von Kernen, ein ganz Neuer übernimmt bald die Gesamtleitung. Wer predigt in Zukunft wo? Wir verschaffen den Protestanten in Kernen einen Überblick – und Pfarrer Matthias Wanzeck erklärt, wie es zu seinem ungewöhnlichen Transfer von Rommelshausen nach Stetten gekommen ist und warum er dort zwei Arbeitgeber haben wird.

Viel Bewegung in