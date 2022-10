Indischer Verein feiert hinduistisches Navaratri-Tanzfest im Bürgerhaus Kernen

Am Samstag, 1. Oktober, und Sonntag, 2. Oktober, feierte die indische Gemeinde im Rems-Murr-Kreis und Umgebung Navaratri - eines der wichtigsten Feste im hinduistischen Jahreszyklus, das mit Volkstänzen begangen wird. Es gibt Wiederholungsveranstaltungen.

Mehr als 450 Besucher

Im Bürgerhaus Kernen wurde das Fest durch das ICF (India Culture Forum) organisiert. Wie der Verein mitteilt, sind zu dem Fest in Kernen mehr als 450 Personen auch aus anderen Bundesländern in bunten Kleidern erschienen, und es wurde von 18 bis 23.30 Uhr fast ununterbrochen getanzt. Bei Festen wie diesem freue sich der Verein über eine immer stärker werdende Präsenz der indischen Gemeinschaft im Laufe der Jahre, so die Mitteilung.

Diese habe sich auch an diesem Wochenende sehr über die Möglichkeit gefreut, ihr Fest auch in Deutschland traditionell feiern zu können. Teilweise haben demnach auch Deutsche mitgefeiert. „Es ist ein offenes Fest und alle sind willkommen. Nur so kann man für Integration und soziale Harmonie sorgen“, so Krutin Shah, Organisator. Auch Ute Ortolf von der kommunalen Integrationsförderung der Stadt Waiblingen und Christine Hug, Leiterin beim Amt für Soziales und Teilhabe Fellbach, waren zu Gast und wurden von der ICF-Vorsitzenden Harsha Oza mit einem Blumenstrauß willkommen geheißen.

Wiederholungsveranstaltung am Samstag

„Es zeigt sehr gut, dass wir hier im Rems-Murr-Kreis sehr eng zusammenleben, zusammenwirken, zusammen tolle Projekte ins Leben rufen und vor allem ganz viele Feste zusammen feiern können. Ich freue mich sehr darauf, hier dabei sein zu dürfen, die vielen bunten Kleider zu sehen und ihre Lebensfreude zu erleben“, wird Christiane Hug in der Mitteilung zitiert.

Die Vorstandsmitglieder der ICF, Dhiraj Shah und Dhaval Modha, haben bei dieser Gelegenheit auch zur Wiederholungsfeier am Samstag, 8. Oktober, im Bürgerzentrum West, Stuttgart, eingeladen und zum Diwali-Fest (indisches neues Jahr) am Samstag, 22. Oktober, wieder im Bürgerzentrum West, Stuttgart.