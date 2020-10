„Strike a pose“ heißt das neueste Projekt des Filmemachers Jannis Lenz. Der 36-Jährige, der in Filderstadt geboren und in Kernen aufgewachsen ist, hat an der Filmakademie Wien Regie und Schnitt studiert. Nun präsentiert der international ausgezeichnete Regisseur im Rahmen der Landesausstellung „Fashion?! Was Mode zu Mode macht“ seine Videoinstallation im Landesmuseum Württemberg. In der Ausstellung werden Themen rund um Modeproduktion und -konsum kritisch und zugleich unterhaltsam