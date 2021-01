Wenn Michael Dermer ans Telefon geht, klingt er dieser Tage nicht selten recht außer Atem: Kein Wunder, der 37-jährige Betriebswirt steckt gerade mitten in den Umbauarbeiten. Aus dem „Nah und Gut“ in der Rommelshauser Ortsmitte soll in Kürze ein „Nahkauf“ werden. Am Sortiment soll sich so wenig wie möglich ändern – am Aussehen des kleinen Supermarkts schon.

Michael Dermer hat den Laden vom Ehepaar Schuller übernommen. Das Ehepaar hatte den kleinen Markt drei Jahrzehnte lang