Kein Halt in Rommelshausen: Linie S2 fällt in der Nacht auf Donnerstag aus

In der Nacht von Mittwoch, 14. Dezember, auf Donnerstag, 15. Dezember, fällt die S-Bahn-Linie S 2 zwischen Waiblingen und Endersbach aus. Damit sind die Haltestellen Rommelshausen und Stetten-Beinstein von dem Ausfall betroffen. Zwischen 23.30 Uhr und 4.30 Uhr finden an der Strecke Bauarbeiten statt.

Die Gemeinde teilt mit, dass laut Meldung der Deutschen Bahn ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Waiblingen und Endersbach eingerichtet werde. „In Waiblingen besteht Anschluss an die nachfolgenden Linien S 2 oder S 3 Richtung Flughafen/Messe.“ In Endersbach bestehe der Anschluss an einen Pendelzug zwischen Endersbach und Schorndorf.

So fährt der Ersatzverkehr

Für folgende zwei Verbindungen verkehrt ein Busersatzverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf: die Linie S 2, Abfahrt in Waiblingen um 1.20 Uhr (Richtung Schorndorf) und die Linie S 2, Abfahrt in Schorndorf um 3.48 Uhr. Die Abfahrt des Ersatzverkehrs, der ab Schorndorf fährt, ist bereits um 3.13 Uhr und liegt damit deutlich vor der Zeit, zu der die S-Bahn eigentlich fahren würde, so die Gemeinde.

„Die DB bittet, diese Abweichungen bei der Reiseplanung zu berücksichtigen und sich vorab über die Reiseverbindungen zu informieren.“

Persönlicher Fahrplan online abrufbar

Im Internet unter www.bahn.de/persoenlicherfahrplan können sich Fahrgäste einen persönlichen Fahrplan zusammenstellen, um ihre Reise besser planen zu können, so die Deutsche Bahn.