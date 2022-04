Herz, Blume oder Fisch: Wer bislang im Kindergarten „Lange Gärten“ auf das Coronavirus getestet wurde, durfte an einem kleinen, sogenannten Testtisch sich ein Motiv aussuchen und einen Fingerabdruck hinterlassen. Eine Idee der Kita-Leiterin Christine Labry aus Kernen, damit die Kinder „etwas Spaßiges“ haben, sagt sie. Damit ist erstmal Schluss. Denn von Donnerstag (14. April) an ist die Zeit der Corona-Tests in Kitas vorbei. Das hat die Landesregierung beschlossen.

