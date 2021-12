In Kernen nehmen verwilderte Streuobstwiesen zu, auf manchen von ihnen stehen Trampoline und sogar Autos ohne Kennzeichen – das berichteten Mitglieder des Gemeinderats in der vergangenen Sitzung. Das Gremium sorgt sich seit Jahren um die Zukunft der Streuobstwiesen und wünscht sich in dieser Hinsicht nun weitere Maßnahmen von der Verwaltung.

Mit Blick auf die bisher geleistete Arbeit hat der Gemeinderat einstimmig dafür gestimmt, das Projekt, das im Jahr 2014 zur Pflege und zum Erhalt