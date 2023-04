Kernen: 22 Klassenräume mit digitalen Tafeln an der Rumold-Realschule

Im Rahmen des Digital-Paktes werden die beiden Kernener Grundschulen und die Rumold-Realschule mit digitalen Medien neu ausgestattet. Die Umsetzung der Maßnahmen findet in den Osterferien statt – ist also bereits in vollem Gange, wie die Gemeindeverwaltung bestätigt. „In der Realschule erhalten die Klassenräume interaktive Tafeln und werden so fit gemacht für die Unterrichtszukunft.“ Jetzt heißt es also: Kreidetafel ade. Viele Klassenzimmer der Rumold-Realschule werden nun mit modernster Technik ausgestattet.

22 interaktive Tafeln für die Realschule

In der Rumold-Realschule erhalten in den Ferien 22 Klassenräume interaktive 86-Zoll-Tafeln, sogenannte Whiteboards, samt 22 Mini-Computern. Für die Umsetzung zuständig ist die Firma Bechtle aus Stuttgart. „Die Leitungsinstallationsarbeiten sind abgeschlossen, die alten Tafelanlagen demontiert“, verkündet die Gemeinde. Dem Unterricht per Whiteboard steht damit nichts mehr im Wege. Die digitale Tafel könne per Hand bedient werden, wie ein großer Computerbildschirm, auf dem mit Stiften geschrieben wird.

Darüber hinaus sei die elektronische Tafel mit einem Computer verbunden und habe einen integrierten Beamer. In Zukunft werden die Präsentationen der Schüler/-innen ganz einfach vom Computer auf die Tafel projiziert. „Multimediale Inhalte können mit einem interaktiven Whiteboard in die Präsentation integriert werden“, heißt es weiter. Das bedeutet, dass Texte, Bilder, Audio-Dateien oder Videos gleichzeitig gezeigt werden, ohne jeweils ein anderes Gerät verwenden zu müssen. Alles funktioniere zentral über das interaktive Whiteboard.

Es gab Fördermittel vom Land

Die Installation der interaktiven Tafeln in der Rumold-Realschule ist Teil eines 240 000 Euro teuren Ausstattungspakets für Kernener Schulen. „Fördermittel hierfür flossen aus dem Digitalpakt des Landes“, teilt die Gemeinde mit. Die Vergabe des digitalen Ausstattungspakets ist im Oktober 2022 vom Gemeinderat beschlossen worden. Darin enthalten ist neben der Ausstattung der Rumold-Realschule auch die Installation weiterer 30 Computer für Fachräume der Karl-Mauch-Schule.

Die Vergabe eines zweiten Vergabepakets mit Medien und Leistungen vorrangig für die beiden Grundschulen ist Ende März 2023 erfolgt. Das Leistungspaket in Höhe von rund 190 000 Euro umfasst weitere Tablets für alle Schulen inklusive der Ladekoffer und die Neuausstattung des Computer-Raumes in der Haldenschule. Außerdem ist die Lieferung passiver Tafeldisplays für die Grundschulen und der dafür notwendige Umbau darin enthalten.