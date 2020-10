Kernen: Ebbe Kögel zieht sich aus dem Gemeinderat zurück

Große Überraschung im Kernener Gemeinderat: Bei der nächsten Sitzung am Donnerstag, 22. Oktober, kommt es bei der PFB-Fraktion zu einem Wechsel. Ebbe Kögel scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gemeinderat aus. Nähere Angaben machte das Parteifreie Bündnis (PFB) nicht. Auf ihn folgt die 34-jährige Betriebswirtin Corinna Konzmann.

Corinna Konzmann. © Ellen Hamsa

„Wir bedauern Ebbes Ausscheiden sehr und bedanken uns für seinen Einsatz in den letzten Jahren“, schreibt das PFB in einer Pressemitteilung. Ebbe Kögel war 2014 mit dem neugegründeten Bündnis und 6,2 Prozent der Stimmen zum ersten Mal in das kommunale Gremium gewählt worden. Damals noch als einziger Vertreter des PFB. Im Laufe der Legislaturperiode wechselte dann Bettina Futschik von der OGL zum PFB.

Stimmenkönig bei der Gemeinschaftswahl 2019

Bei der Gemeinderatswahl 2019 wurde Kögel Stimmenkönig, das PFB holte 15 Prozent und hat seither drei Vertreter im Gemeinderat.